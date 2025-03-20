İstanbul’da yolsuzluk ve terör operasyonu... İmamoğlu gözaltında! Şüphelilerin ifade işlemi başladı

İstanbul Üniversitesi’nin önceki akşam diplomasını iptal ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah saatlerinde Sarıyer’deki evinde gözaltına alındı. İmamoğlu, polisler geldikten sonra evinin giyinme odasında, sosyal medya hesabından yaptığı yayınla gözaltına alındığını duyurdu. İmamoğlu daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü.

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SAĞLIK KONTROLÜ İDDİASI

Hürriyet'ten Fatma Aksu ve Ali Rıza Akbulut'un habere göre; operasyonda akşam saatlerine kadar 87 kişi gözaltına alındı. İmamoğlu’nun gözaltı öncesi sağlık kontrolünün emniyet içerisinde, emniyete gelen adli tabip tarafından yapıldığı, şüphelilerin ilaçlarının verilmediği iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açıklama yapıldı. Açıklamada, “Medya organlarında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği, doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yolundaki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bütün şüphelilerin kullandığı ilaçları gözaltında iken de kullanmaları sağlanmakta olup bu durum tutanak altına alınmaktadır. Ayrıca şüphelilerin muayeneleri kolluk görevlisinin olmadığı mahsus bir odada ve emniyet binası haricinde yapılmaktadır” denildi.

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İBB MECLİSİ’NDE ACİL TOPLANTI

İmamoğlu’nun gözaltına alındığının duyulmasının ardından, İBB Meclisi Birinci Başkan Vekili Nuri Aslan ve CHP’li meclis üyeleri ile CHP’li ilçe belediye başkanları Saraçhane’deki Başkanlık binasında acil toplantıya çağrıldı. İBB binası önünde güvenlik ekipleri artırıldı. Binaya girişlerine izin verilmeyen bazı vatandaşlarla kapıdaki güvenlik ekipleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. İBB’den İstanbullulara hitaben yapılan yazılı açıklamada da “Bu süreçte, bizlere düşen en önemli sorumluluk, 16 milyon İstanbulluya bugüne kadar olduğu gibi kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya devam etmektir. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başında olacak, sorumluluğumuzu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

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ŞİRKETİNE EL KOYULDU

Soruşturma kapsamında, MASAK raporları uyarınca Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne savcılığın talebi üzerine sulh ceza hâkimliği kararı ile el koyuldu. Hakkında gözaltı kararı verilen Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu ise fabrikasındaki 40 milyon TL parayı alıp çıktıktan sonra gözaltına alındı.

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EMNİYETE GİDERKEN DUYURDU

Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde evinin giyinme odasından yaptığı yayında, gözaltına alındığını duyurdu. İmamoğlu, polisler dışarıda beklerken üzerini değiştiği sırada çektiği videoda şöyle dedi: “Kapıya yüzlerce polis geldi. Kendimi millete emanet ediyorum. Eve baskınla polis geliyor, kapıya polis çalıyor. Kendime 16 milyon değil, 86 milyon ve bütün dünyadaki bu zulmü yapan insanlara karşı dirence emanet ediyorum. Milletime güveniyorum. Bu ahlaksızlığı, bu ceberut tutum ve tavrı milletimizin iradesi, milletimizin direnci elbette geri çevirecektir. Bu ülkenin çocuklarına, kadınlarına, bütün insanlarına en güzel duygularımı iletiyorum. Dimdik ayaktayım. Kimse endişe duymasın. Hepinizi kucaklıyorum. Milletim çok seviyorum. Unutulmasın ki egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Yılmayacağımı, dik duracağımı, mücadeleye devam edeceğimi bütün milletimin bilmesini istiyorum.”

1. ‘SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ’

İmamoğlu ve 105 isme yöneltilen suçlamalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada tek tek tek anlatıldı. “CHP’deki ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların “İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin işadamlarını para vermeye zorladıkları, bazı işadamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları para transfer ve tahsilinde ‘gizli kasa’ diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları’ yönündeki beyanda bulundukları belirtildi. Açıklamada “İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan rapor sonucunda soruşturmanın başlatıldığı” ifade edildi.

87 ŞÜPHELİNİN İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Gözaltı kararları üzerine gerçekleşen operasyonda yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

EKİP OLARAK HAREKET

Açıklamada, İmamoğlu’nun suç örgütü elebaşı olduğu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan ve kendisine bağlı kişileri İBB Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi’nin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği kaydedildi. Suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi altyapılanmalarını oluşturan şüphelilerin, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelerle “İhaleye fesat karıştırma”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme”, “Rüşvet” ve “İrtikap” suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği öne sürüldü.

MEDYA A.Ş. VE KÜLTÜR A.Ş.

Savcılık açıklamasında “Örgüt üyelerinin hem kendi üzerlerine hem de SGK’lı çalışanlarının üzerlerine kurdukları şirketlerle Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Medya A.Ş., Kültür A.Ş.’nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek, sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları, aldıkları işlerin birçoğunu tamamlamadıkları, bir kısmının ise hayali işler olduğu, naylon fatura düzenlemek suretiyle akladıkları paraları kişisel zenginleşmelerinin yanı sıra suç örgütünün faaliyetleri doğrultusunca kullandıkları anlaşılmıştır” denildi.

İNŞAAT ŞİRKETİNE PARA

Medya AŞ, Kültür AŞ, KİPTAŞ, İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleriyle ya İmamoğlu’na ait inşaatlara para aktardıkları ya da şirketlerine mal devri yaptıkları öne sürüldü.

Açıklamada özetle şöyle denildi: “Tehdit yoluyla elden temin edilen paralar sonrasında ödemelerin yapıldığı, halihazırda aktif olan birçok işyerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında belediye encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Şüphelilerin, ‘Rüşvet’ ve ‘İrtikap’ suçlarıyla elde ettikleri gayrimenkulleri örgüt kasası olarak kullanılan işadamlarının üzerine alındığı MASAK raporları, vergi uzman incelemeleri, tanık beyanları ve diğer delillerle tespit edilmiştir. Bu kapsamda suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen şüpheli Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumunda bulunan şüpheliler Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bu şüphelilerle bağlantılı 100 şüpheli hakkında ‘Suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘Suç örgütüne üye olmak’, ‘İrtikap’, ‘Rüşvet’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’, ‘İhaleye fesat karıştırmak’ suçlarından eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir.”

2. SUÇLAMA: ‘KENT UZLAŞISI’YLA TERÖRE YARDIM’

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, diğer soruşturmayla ilgili açıklamasında ise yerel seçimler için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Kent Uzlaşısı” temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair tespitlerin terör örgütüne müzahir medya tarafından duyurulduğu belirtildi. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde HDK mensuplarına yönelik soruşturmaların halen devam ettiğini anlatıldı. Açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelere göre İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen firari şüpheli A.B. ve 2018’de terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarılması hususunda tespit bulunan H.A. ile Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir’in iştirak halinde “Kent Uzlaşısı”nda yer aldıkları belirtildi.

MECLİS LİSTELERİNE

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin artırılması amacını taşıyan ‘Kent Uzlaşısı’ faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmakla adı geçen 7 şüpheli hakkında eşzamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir.”

DOSYADA KİMLER YER ALIYOR

“Suç örgütü” soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle: 1- Ekrem İmamoğlu, 2- Murat Ongun, 3- Murat Çalık, 4- Tuncay Yılmaz, 5- Fatih Keleş, 6- Emrah Bağdatlı, 7- Mustafa Nihat Sütlaş, 8- Murat Kapki, 9- Orçun Muhittin Yılmaz 10- Hüseyin Köksal, 11- Adem Soytekin, 12- Ali Nuhoğlu, 13- Ertan Yıldız, 14- Ali Gül, 15- Zafer Gül, 16- Serdal Taşkın, 17- Barış Kılıç, 18- Servet Yıldırım, 19- Mehmet Erdoğan, 20- Güldem Işık, 21- Ceyda Kıryak, 22- Kadir Öztürk, 23- Ömür Yılmaz, 24- Merthan Açıl, 25- Tolga Özgen, 26- Erhan Uslu, 27- Hakan Atınç Dayıgil, 28- Murat Kanbur, 29- Emre Serkan Bayraktar, 30- Vahit Doğan, 31- Fatoş Ayık, 32- Hüseyin Ekrem Fidan, 33- Seda Hoşel Kiraz, 34- Sergen Kurt, 35- Yusuf Yüce, 36- Ercan Saatçi, 37- Mehmet Muhittin Palazoğlu, 38- Furkan Remzi Ceylan, 39- Süleyman Atik, 40- Hakan Karanis, 41- Elif Güven, 42- Nihat Uçan, 43- Birsen Şahin, 44- Canan Mümüklü, 45- Can Akın Çağlar, 46- Cemal Ufuk Karakaya 47- Buğra Gökçe, 48- Kağan Sürmegöz, 49- Bayram Taşkın, 50- Ebru Yılmazlar, 51- Gürkan Akgün 52- Murat Abbas, 53- Doğan Hamit Doğruer, 54- Halit Burak Atalan, 55- Bilal Önver, 56- İlker Durademir, 57- İpek Elif Atayman, 58- İlknur Taşdelen, 59- Burak Arslan, 60- Samih Asan 61- Emrah Öksüz, 62- Onur Buğra Subaşı, 63- Eyüp Subaşı, 64- Gülşah Subaşı, 65- Ahmet Köksal 66- Serhat Kapki, 67- Yusuf İlbak, 68- Ali İlbak, 69- Murat İlbak, 70- Mustafa İlbak, 71- Umut Şenol, 72- Mete Sarısaltun, 73- Edip Cenk Ünalerzen, 74- İrfan Karakaş, 75- İnan Boztaş, 76- Ahmet Taha Bilgin, 77- Kamil Timur Delibaş, 78- Alihan Aydın, 79- Alper Aydın 80- Alperen Aydın, 81- Ahmet Palazoğlu, 82- Kaan Ketenci, 83- Ahmet Hamdi Çiçek, 84- Hacı Ahmet Gül, 85- Serkan Öztürk, 86- Necati Özkan, 87- Kabil Taşçı, 88- Vedat Şahin, 89- Serdar Haydanlı, 90- Yaşar Çeri, 91- Emin Ferhat Ertek, 92- Harun Cengiz Beğenmez, 93- Hasan Öçsoy 94- Ahmet Çiçek, 95- Adem Tuncay, 96- Rauf Cem Istıranca, 97- Ömer Gürsoy, 98- Uğurhan Atma, 99- Özge Bağdatlı, 100- Fatoş Pınar Türker

KENT UZLAŞISI

‘Kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

1- Ekrem İmamoğlu, 2- Mahir Polat, 3- Resul Ekrem Şahan, 4- Mehmet Ali Çalışkan, 5- Ebru Özdemir, 6- Spectrum House sahibi Azad Barış, 7- Spectrum House çalışanı Hunav Altun. Her iki soruşturmada 87 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Geri kalanlar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İlerleyen saatlerde Serdar Haydanlı serbest bırakıldı.