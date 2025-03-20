İstanbul’da yolsuzluk ve terör operasyonunda çarpıcı detay! 'Ünlü AVM'den tehditle rüşvet istendi' iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyelerine yönelik soruşturmalarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü ve Şişli Belediye Başkanları da var. Soruşturmaya dair ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İBB yetkililerinin İstanbul'un ünlü AVM'lerinden birinden tehditle rüşvet istediği iddia edildi.

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, dikkat çeken bilgileri şu ifadelerle anlattı:

Çok dikkat çekici bir yer, bu lüks alışveriş merkezi Capacity AVM... Burada müşteki olanlar da AVM sahipleri. Belediye gücü ile rüşvetin nasıl alınabildiğini izah eden, dosya içindeki önemli bir soruşturma bu. AVM sahipleri mağdur hükmünde şu an.

İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız... Bu kişi kim, cep telefonunu eşinin çantasına bırakarak emniyet takibinden kaçan adam. Öyle bir plan yaratmışlar.

"YETERİNCE KAZANDINIZ, BİRAZ DA BİZE VERECEKSİNİZ"

Dün gözaltına alınan Süleyman Atik bu AVM sahiplerine gidiyor ve diyor ki "15 yıldır burada yeterince para kazandınız artık biraz da bize vereceksiniz. 5 milyon Euro verin, aksi halde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin karar alır size ceza yazarız diyor. Daha sonra encümen kararı aldırıp AVM'ye 197 milyon TL ceza kesiliyor. Yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurmuşlar.

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İMAMOĞLU'NU KARŞINIZA ALMAYIN

Süleyman Atik, iddiaya göre kendilerine rüşvet vermeyen kişilere "2 sene sonra cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz" şeklinde tehdit ettiği söyleniyor. Kamu gücünün kullanılarak rüşvetin nasıl alındığının göstergesi bu olay.

İMAMOĞLU'NUN ÇOCUKLUK ARKADAŞI HAKAN KARANİS

Bu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltına alınan isimlerden birisi. Herhangi bir ticari faaliyeti olmamasına rağmen lüks içinde yaşadığı ve sürekli Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduğu iddia ediliyor. Ekrem İmamoğlu'nun "Kıbrıs'ta beraber okuduk, Hakan Amerika'ya gitti, ben de İstanbul Üniversitesi'ne geçtim" dediği arkadaşı da bu. Yani hep bir lüks hayat içinde olan kişi bu. O da şimdi gözaltında. Kıbrıs'ta birlikte okuduğu sınıf arkadaşı Ekrem İmamoğlu'nun. Sebepsiz zenginleşme araştırılıyor.