İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Kamuoyunda 'CHP' de para sayma görüntüleri' başlığıyla paylaşılan video görüntüleri üzerine savcılıkça re’sen başlatılan ve kamu davası açılan soruşturma kapsamında usulsüz bağış toplama olayıyla ilgili olarak ifadeleri alınan tanıkların başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok kişi hakkında, iş adamlarını para vermeye zorladıkları bazı iş adamlarıyla hareket ederek haksız kazanç sağladıkları piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde gizli kasa diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları beyanları, yine İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin mülkiye müfettişliği tarafından tanzim edilen rapor neticesinde uyarınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, çıkar amaçlı suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri İstanbul Büyükşehir Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi’nin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği, şüphelilerin suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturdukları, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı nitelikli işler üzerinden ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet ve irtikap eylemlerini örgütlü bir şekilde işledikleri tespit edildi." denildi.

Haberin Devamı

SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİASI

Açıklamada, "Örgüt üyelerinin hem kendi üzerlerine hemde SGK'lı çalışanların üzerlerine kurdukları şirketlerle Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Meyda A.Ş. Kültür A.Ş.’nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları, aldıkları işlerin birçoğunun tamamlanmadığı, bir kısmının ise hayali işler olduğu, naylon fatura düzenlemek suretiyle akladıkları paraları kişisel zenginleşmelerinin yanı sıra şuç örgütünün faaliyetleri doğrultusunca kullandıkları, İstanbul’da yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde temin edilerek örgütün devamlılığı için kullandıkları, Medya A.Ş, Kültür AŞ., Kiptaş ve İsfalt firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleriyle ya örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’na ait inşaatlara para aktardıkları ya da şahsa ait şirketlere mal devri yaptıkları, Büyükşehir Belediyesinden açık ihaleler neticesinde iş alan iş adamlarının ödemelerinin yapılmayarak tehdit yoluyla elden temin edilen paralar sonrasında ödemelerin yapıldığı, hali hazırda faal olan bir çok iş yerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında Belediye Encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı, rüşvet ve irtikap eylemleri neticesinde elde edilen gayrimenkullerin örgüt kasası olarak kullanılan iş adamlarının üzerine alındığı MASAK raporları, tevdi raporu, vergi uzmanı incelemeleri, tanık beyanları ve diğer deliller ile tespit edilmiş olup, bu kapsamda suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumunda bulunan şüpheliler Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bu kişilerle bağlantılı 95 şüpheli olmak üzere toplamda 106 şüpheli hakkında 'Suç örgütü yöneticisi olmak', 'Suç örgütüne üye olmak', 'İrfikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından 19 mart 2025 tarihi 06.15 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verildi." ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

Açıklamanın devamında, "Ayrıca yürütülen Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında elde edilen bilgi ve belgelere göre, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen firari şüpheli A.B., A.B.’nin sahibi olduğu Spectrum House çalışanı H.A. ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir’in, 'Kent Uzlaşısı' faaliyetinin içinde yer aldıkları tespit edildi." denildi.

Haberin Devamı

PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM ETTİKLERİ İDDİASI

Haberin Devamı

Açıklamanın devamında, "İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensuplarının ve sempatizanlarının işe alındığı, şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde belediye meclis üyesi listelerinin kendi onayıyla belirlendiği gözönüne alındığında, terör örgütü yönetimi tarafından metropollerde etkinliğin artırılması amacıyla yürütülen 'Kent Uzlaşısı' faaliyetine bilerek iştirak ettiği ve bu şekilde PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işlediği tespit edildi.Bu kapsamda adı geçen 7 şüpheli hakkında, 19 Mart 2025 tarihi saat 06.15 itibarıyla eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verildi." ifadelerine de yer verildi.

İMAMOĞLU İNŞAAT'A EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK raporlarının incelenmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ortaklarından biri olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye el konuldu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu İnşaat'a el konulma kararı ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "19/03/2025 tarihinde soruşturma kapsamında temin edilen MASAK raporları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İMAMOĞLU İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’ne Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur" denildi.

84 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 106 kişiden 84'ü gözaltına alındı. 22 şüpheli hakkındaki yakalama işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ BAŞLADI

Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 84 şüphelinin emniyetteki işlemleri başladı. Her iki operasyonda da şüpheli sıfatında yer alan Ekrem İmamoğlu’nun sağlık kontrolünün emniyette yapıldığı öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 84 şüphelinin işlemleri başladı. Diğer yandan iki operasyonda da şüpheli olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun sağlık kontrolünün emniyette gerçekleştiği öğrenildi. Gözaltına alınan diğer kişilerin sağlık kontrollerinin ise, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında, 2 Adli Tıp Uzmanı ve 1 Adli Tıp Teknisyenince doktor hasta özeline riayet edilerek yapıldığı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN EMNİYET'TEKİ SORGUSU SÜRÜYOR

Vatan Caddesi'ndeki Emniyet binasından aktaran CNN muhabiri Ceren Meriç, son gelişmeleri paylaştı:

Emniyet'e gelen tüm yollar kapatılmış durumda. 84 şüpheli gözaltına alındı. Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verilmişti. İfadelerle ilgili henüz bir gelişme yok. Öte yandan Özgür Özel, öğlen saatlerinde İmamoğlu'nun eşini ziyaret etti, ardından İBB binasına geçti. İmamoğlu, sağlık kontrolünün ardından Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi, buradaki işlemleri devam ediyor.

ÖZEL, İMAMOĞLU'NUN EVİNE GELDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evine geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde Dilek İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra ayrıldı. Özel, daha sonra İBB'nin Saraçhane'deki binasına geldi.

'4 GÜNLÜK GÖZALTI SÜRESİ BEKLENİYOR'

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Şimdi ne olacak? Süreç nasıl işleyecek? 4 günlük bir gözaltı süresi bekleniyor. 106 kişi hakkında gözaltı kararı var, gözaltına alınan şu anda 84 kişi. Ekrem İmamoğlu ve beraberinde gözaltına alınanlar dört gün boyunca emniyetteki nezarette duracaklar."

İMAMOĞLU'NUN EVİNDEKİ ARAMA TAMAMLANDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evindeki arama tamamlandı.

İBB BİNASI ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınırken, belediye binası önünde güvenlik önlemi alındı.

'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli gözaltına alınırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önünde güvenlik önlemi alındı. Saraçhane çevresindeki caddelerin trafiğe kapatıldığı görülürken polis ekipleri hazır bekletiliyor.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İBB Başkanı İmamoğlu, konutundaki arama ile ilgili görüntü paylaştı. Evinden paylaşım yapan İmamoğlu, "Üzülerek söylüyorum, milletimizin iradesini gaspetmeye çalışan benim sevgili polislerimi bu ülkenin emniyet güçlerini, bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullu'nun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız. Ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, ben kendimi millete emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla, mücadeleye devam edeceğim" dedi.

İLGİLİ HABER Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili Başsavcılıktan açıklama

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez. Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri. Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor. Gözaltı nedeni belli olmasa da daha önce adliyeye gidip ifade veren bir belediye başkanını, bugün koştur koştur gözaltına almak neyin göstergesidir. Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır. Bilinmelidir ki milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız. Hiç kimse de unutmasın; Ekrem Başkanımız yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER İstanbul Valiliği'nden 4 gün süratle toplantı ve gösteri yasağı

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun’un da aralarında bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Özel, "Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız. Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır. Yine öyle olacak. Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMAYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada soruşturmaya ilişkin dikkat çeken detayları açıkladı; "Cumhuriyet Başsavcılığımızla resen başlatılan soruşturma neticesinde usulsüz bağış toplama nedeniyle ifadeleri alınan başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere, bazı iş adamlarıyla haksız kazanç sağladıkları, parayı akladıkları, transferde gizli kasa kullanıldığı beyanları vardır. Mülki müfettişlik tarafından tanzim edilen rapor neticesinde soruşturma başlatıldı.

Çıkar amaçlı suç örgütü lideri İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden bu yana yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri İBB yönetimine getirdiği, kendi altyapılanmalarını oluşturdukları, doğrudan temin, hizmet alımı yönünden ihaleye fesat karıştırma, hukuku ele geçirme, rüşvet eylemlerini örgütlü şekilde gerçekleştirdikleri tespit edildiği, Medya AŞ ve Kültür AŞ'nin hizmet alımı işlerine yüksek fiyat verilerek iş aldıkları, bir çoğunu tamamlamadıkları, bir çoğu da naylon fatura düzenlenerek kişisel zenginleşmeyle kullanmaları, hukuka aykırı şekilde temin edilerek kullanılarak, örgüt üyelerinin ilk avanslarını Ekrem İmamoğlu'na aktardıkları ve şirketlere aktardıkları, iş adamlarının ödemelerinin yapılmayarak tehdit yoluyla ödemelerin yapıldığı, birçok işyerinden rüşvet istendiği, belediye encümen kararıyla zorla para alınmaya çalışıldığı, MASAK raporları, vergi uzmanı incelemeleri ve diğer delilleri ile tespit edilmiş olup bu şahıslarla alakalı 100 şüpheli hakkında suç örgütüne üye olma, nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri kapsamında talimat verilmiştir."

GÜNGÖR YAVUZARSLAN:CİDDİ SORUŞTUMA

CNN Türk canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan, son gelişmelere ilişkin açıklamasında "Gözaltı ve arama kararı var. Arama neticesinde elde edilen bilgi ve belgelere ilişkin soruşturma genişletiliyor. Ongun ve İBB Belediye Başkanı mali konu olduğu için hassas. Para aktarımı yasal mı, milyonlarca lirayı gazeteci ve medya kurumlarına aktaramaz. Bu da yasal çerçevede. Rekabet koşullarının oluşmadığını görüyoruz. Ticaretin olağan akışı içinde olmayan uçuk bir ihale ve uçuk şekilde gerçekleşmesi var. İnsanların vergilerinden oluşan kaynaklar var. Ekranlarda izliyoruz. Polis tedbiri olduğuna göre ciddi soruşturma var. Resmi açıklamalara bakmak gerekir. Yasal da bir süreç. Hem gözaltı hem de aramalar cumhuriyet başsavcılığının izniyle gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.