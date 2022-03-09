İstanbul'da son dakika kararları! Valilik tedbirleri resmen duyurdu, İstanbul'da okullar tatil! Otogar, üniversiteler ve motokuryeler...
İstanbul için son dakika kararları! İstanbul Valiliği, kar alarmının ardından harekete geçti ve alınan tedbirleri açıkladı. Kar yağışına ilişkin alınan karara göre, tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumları 14 Mart tarihine kadar tatil edildi. Motokuryelerin, motor ve scooterların çarşamba gece yarısından bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışı yasaklandı. Esenler-Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışları 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren durduruldu. AVM'ler ise bugünden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanacak. AVM otoparkları kullanılmak üzere açık bulundurulacak. İşte İstanbul için alınan son dakika kararları...
İstanbul Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda İstanbul'da beklenen kar yağışı önlemleri ele alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir.
Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;
10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine, İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.