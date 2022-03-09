Arnavutköy ve Kayaşehir'de kar başladı! Yerler beyaza büründü
İstanbul'da beklenen kar yağışı Arnavutköy ve Kayaşehir'de etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan karın etkisiyle bazı bölgeler beyaza büründü. Yol kenarlarında kar küreme araçlarının beklediği görüldü.
09.03.2022 - 12:22 | | Gökçe KARAKÖSE - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)-
İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı kente giriş yaptı. Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı toprak alanları beyaza bürüdü. Yollarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, kar yağışının yarın etkisini artırması bekleniyor.
Arnavutköy, Yassıören Mahallesi'nde de kar etkisini gösterdi. Mahallede araziler beyaza bürünürken, evlerin çatısında da karlar birikmeye başladı. Yol kenarlarında kar küreme araçlarının beklediği görüldü.
İlgili Haber
Meteoroloji'den 59 il için son dakika kar yağışı uyarısı! Onlarca ilde alarm verildi, çok kuvvetli geliyor! İstanbul ve Ankara dahil...