Arnavutköy ve Kayaşehir'de kar başladı! Yerler beyaza büründü

İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı kente giriş yaptı. Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı toprak alanları beyaza bürüdü. Yollarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, kar yağışının yarın etkisini artırması bekleniyor.







Arnavutköy, Yassıören Mahallesi'nde de kar etkisini gösterdi. Mahallede araziler beyaza bürünürken, evlerin çatısında da karlar birikmeye başladı. Yol kenarlarında kar küreme araçlarının beklediği görüldü.