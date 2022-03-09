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GündemBolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis! Görüş uzaklığı 30 metreye düştü
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Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis! Görüş uzaklığı 30 metreye düştü

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde, aralıklarla hafif kar yağışı ve sis etkili olurken, görüş uzaklığı ise 30 metreye kadar düştü.

09.03.2022 - 11:28 | | Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)
Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis! Görüş uzaklığı 30 metreye düştü

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde, sabah saatlerinde hafif kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı, ulaşımı aksatmazken, güzergahta sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü. Ekipler ise yolda önlem aldı. 

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