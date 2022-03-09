GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİstanbul'da uçak seferleri iptal edildi! THY duyurdu
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da uçak seferleri iptal edildi! THY duyurdu
ABONE OL

İstanbul'da uçak seferleri iptal edildi! THY duyurdu

Türk Hava Yolları, İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapması planlanan toplam 205 seferini iptal etti.

09.03.2022 - 09:43 |
İstanbul'da uçak seferleri iptal edildi! THY duyurdu

 

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 10 Mart tarihli sefer iptalleri yapıldı.

Sefer detayları şu şekilde: İstanbul Havalimanı'nda toplam 185 sefer iptali yapıldı. Bunların 114'ü iç hat, 71’i dış hat seferidir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 20 Anadolujet seferi iptal edildi. Seferlerin tamamı iç hat uçuşudur. Toplam 205 sefer iptali gerçekleşti. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir" denildi. 

 

00:20Hakkari'de 'Eren Kış-30 Operasyonu' başlatıldı
Hakkari'de operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 571 personel katılıyor
İlgili Haber
Hakkari'de operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 571 personel katılıyor
Yasaklar kaldırıldı! Türkiye yeni planı devreye aldı...
İlgili Haber
Yasaklar kaldırıldı! Türkiye yeni planı devreye aldı...

 

 

    GÜNCEL HABERLER

    Kredi kartı kullanan, kredi çeken, borcu olan herkesi kapsıyor! İade edilecek, taksitlerde...

    Kredi kartı kullanan, kredi çeken, borcu olan herkesi kapsıyor! İade edilecek, taksitlerde...

    Altın fiyatları uçuşa geçti! Tarihi karar sonrası flaş tahmin, gram altın yeniden zirvede...

    Altın fiyatları uçuşa geçti! Tarihi karar sonrası flaş tahmin, gram altın yeniden zirvede...

    Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis! Görüş uzaklığı 30 metreye düştü

    Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis! Görüş uzaklığı 30 metreye düştü

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kredi kartı kullanan, kredi çeken, borcu olan herkesi kapsıyor! İade edilecek, taksitlerde...

    Kredi kartı kullanan, kredi çeken, borcu olan herkesi kapsıyor! İade edilecek, taksitlerde...

    Sıradaki Haber
    Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis! Görüş uzaklığı 30 metreye düştü

    Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis! Görüş uzaklığı 30 metreye düştü

    Sıradaki Haber
    Lviv'de tarihi tiyatronun sahnesi savaş mağdurlarına ev sahipliği yapıyor

    Lviv'de tarihi tiyatronun sahnesi savaş mağdurlarına ev sahipliği yapıyor

    Sıradaki Haber
    Son dakika emekli ikramiyesi kararı! SGK yeni gelişmeyi duyurdu, ödemeler...

    Son dakika emekli ikramiyesi kararı! SGK yeni gelişmeyi duyurdu, ödemeler...

    Sıradaki Haber