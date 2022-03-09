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GündemHakkari'de operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 571 personel katılıyor
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Hakkari'de operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 571 personel katılıyor

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde 571 personelle “Eren Kış-30 (Hakkari-Kavaklı) Şehit J.Çvş. Mehmet Sancar” Operasyonu başlatıldı.

09.03.2022 - 09:15 |
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de 'Eren Kış-30 (Hakkari-Kavaklı) Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu' başlatıldı.

Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 571 personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi. 

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