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Yasaklar kaldırıldı! Türkiye yeni planı devreye aldı...

Koronavirüs pandemisinde dünyadaki gibi ‘toplumsal bağışıklık’ planını Türkiye devreye soktu. Uzmanlara göre aşılılar ve hastalığı geçirenler, koronavirüse karşı bağışıklık oluşmasını hızlandıracak. Ancak aşı ve maske halen iki güçlü koruyucu.

09.03.2022 - 09:05 |
Yasaklar kaldırıldı! Türkiye yeni planı devreye aldı...

Omicron varyantının Delta gibi ciddi rahatsızlık yaratmaması, yakın dönemde yeni bir varyantın ortaya çıkmaması, ülkelerin ‘toplumsal bağışıklık’ planına geçmesini sağladı. Türkiye’nin de tüm dünyada uygulanmaya başlayan ‘toplumsal bağışıklık’ planını uyguladığı belirtiliyor. Uzmanlara göre, aşılı kitlelerin yoğunluğu ve hastalığı geçiren insanların oluşturduğu toplumsal yapı, koronavirüse karşı bağışıklık oluşmasını hızlandıracak.

AŞI HÂLÂ GERİDE
Bu planın sonuç vermesi için toplumdaki aşı oranının yükseltilmesi gerektiği belirtiliyor. Türkiye’de mart ayının başı itibarıyla, toplam nüfusun yüzde 62.38’i, 12 yaş üstü nüfusun yüzde 75.88’i en az iki doz aşı yaptırdı. Üçüncü doz aşılama yüzdesi ülke geneli yüzde 32, 12 yaş üstü nüfusta yüzde 39 olarak saptandı. Bu rakamların düşük olduğu, hatırlatma aşılarının öneminin kampanyalarla vatandaşlara anlatılması gerektiği belirtiliyor.

YAZ RAHAT GEÇECEK
Yapılan analizlerde, “Dünyada toplumsal bağışıklığa karar verildi. Omikron şans olarak görüldü. Türkiye’de de benzer bir uygulama söz konusu. Sürekli kapanma, başka olumsuzluklar getiriyor. Birkaç ay sonra hastalığın etkisinin azalacağı düşünülüyor. İlaçlar da var artık. İngiltere’de ciddi olarak toplum bağışıklığı yakalandı. Aşı ve ilaçlar sayesinde bu yazı rahat geçirebiliriz. Tabii Omikrondan daha hızlı bulaşan bir varyant ortaya çıkmazsa” denildiği öğrenildi.

BİREYSEL ÖNLEM
Bundan sonra toplumsal değil bireysel önlemler ön plana çıkacak. Uzmanlar, “Herkesin silahı yani maskesi cebinde olacak. Özellikle kapalı mekânlar ve yakın mesafelerle ilgili kesinlikle dikkatli olunmalı. Hatta aynı parkta bankta oturan kişilerin, maske konusunda duyarlı olması gerekir. Tek ölçü yakın mesafe olmalı. Artık korunmada inisiyatif vatandaşın kendi elinde” dediler.

HASTANEYE YATIŞLAR AZALDI
Toplantılarda sunulan verilere göre, pozitiflik oranı yüzde 10’un altına düştü. Aktif Vaka sayısı son 20 günde gerilemeye başladı. 800 binlerden 500 bine kadar geriledi. Salgın üreme hızı da 20 gündür 1’in altında seyrediyor. Yayılım hızı son haftada hızla düştü. Azalma trendinin devam etmesi bekleniyor. Ölüm oranları hâlâ yüksek olmasına karşın gerileme devam ediyor. 5 ay sonra ilk kez COVID-19 yoğun bakımlarında boş yataklar olduğu belirtiliyor. Başvurular ve yatışlar azalmaya başladı.

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