DEAÅž ve El-Kaide terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi bazÄ± kiÅŸi ve kuruluÅŸlarÄ±n mal varlÄ±klarÄ± donduruldu

Hazine ve Maliye BakanÄ± Nureddin Nebati ile Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu'nun imzasÄ±yla, Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan Mal VarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n DondurulmasÄ± KararÄ± ile DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi 8 kiÅŸi ve 5 kuruluÅŸ ile El-Kaide terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi 5 kiÅŸi ve 2 kuruluÅŸun malvarlÄ±klarÄ± donduruldu. Kararda, mal varlÄ±klarÄ± dondurulan kiÅŸilerin ilgili Ankara AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne itiraz edebilecekleri belirtildi.Â