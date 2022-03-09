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DEAÅž ve El-Kaide terör örgütü üyesi bazÄ± kiÅŸi ve kuruluÅŸlarÄ±n mal varlÄ±klarÄ± donduruldu

RESMÄ° Gazete'de yayÄ±mlanan kararla, DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi 8 kiÅŸi ve 5 kuruluÅŸ ile El-Kaide terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi 5 kiÅŸi ve 2 kuruluÅŸun mal varlÄ±klarÄ± donduruldu.

09.03.2022 - 07:15 | | Ferhat EKÄ°NCÄ°/ANKARA,(DHA) -Â
DEAÅž ve El-Kaide terör örgütü üyesi bazÄ± kiÅŸi ve kuruluÅŸlarÄ±n mal varlÄ±klarÄ± donduruldu

Hazine ve Maliye BakanÄ± Nureddin Nebati ile Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu'nun imzasÄ±yla, Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan Mal VarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n DondurulmasÄ± KararÄ± ile DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi 8 kiÅŸi ve 5 kuruluÅŸ ile El-Kaide terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi 5 kiÅŸi ve 2 kuruluÅŸun malvarlÄ±klarÄ± donduruldu. Kararda, mal varlÄ±klarÄ± dondurulan kiÅŸilerin ilgili Ankara AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne itiraz edebilecekleri belirtildi.Â 

DEAÅž ve El-Kaide terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi bazÄ± kiÅŸi ve kuruluÅŸlarÄ±n mal varlÄ±klarÄ± donduruldu

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