Meteoroloji'den 59 il için son dakika kar yağışı uyarısı! Onlarca ilde alarm verildi, çok kuvvetli geliyor! İstanbul ve Ankara dahil...
Kar yağışı çok kuvvetli geliyor! Onlarca ilde alarma geçildi. 5 gün boyunca sürecek. Bugün ve yarın için sarı kodlu uyarı verildi. Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Bu gece kar yağışı başlıyor. Uçak seferleri iptal edildi, hazırlıklar tamamlandı. Bugün etkili olmaya başlayacak olan kar yağışı pazar gününe kadar devam edecek ve sıcaklıklar da düşecek. İstanbul'da da kar başlıyor. Bazı yerlerde yağış etkili olmaya başladı. Bugün ise özellikle kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın zamanla İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya’nın doğusu ve Konya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir ise İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili, dondurucu bir soğuk yani kutup soğuğu görüleceğini belirterek, "İstanbul'da özellikle perşembe ve cuma günü yoğun şekilde görülecek ve pazar gününe kadar devam edecek ve etkisi azalacak. 1987'i kışı tamamen hayatımızı etkiledi ama bu kar yağışının o kadar olmasını beklemiyoruz." ifadelerini kullandı. Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Hangi illerde kar bekleniyor? Meteoroloji ve uzmanlardan yapılan son dakika hava durumu tahminleri...
Çok kuvvetli kar yağışı etkili olacak! Meteoroloji'den açıklamalar ve uyarılar peş peşe geliyor. Kar yağışı bitti derken yeniden başlıyor. Sıcaklıklar düşecek. İllerde alarm verildi. Uçak seferleri de yarın için iptal edildi. Onlarca kente bugün ve yarın MGM sarı kodlu uyarı yaptı. İstanbul'da da kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji'den ve uzmanlardan yapılan son dakika hava durumu açıklamaları...
METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA
MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale, İzmir ile Aydın'ın kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın zamanla İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya’nın doğusu ve Konya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 5 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimler ile yarın zamanla kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya’nın doğusu ve Konya, Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUGÜN SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER
Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Konya, K.Maraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Osmaniye
YARIN İÇİN SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER
Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Konya, K.Maraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Osmaniye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bugün yüksek kesimlerde perşembe gününden itibaren ise il genelinde yağmur ve kar şeklinde yağışların görüleceğini, ve bu yağışların da hafta başına kadar devam edeceğini açıklamıştı. Meteoroloji uzmanları, bu gece İstanbul'da başlaması beklenen kar yağışını değerlendirdi.
'87 GİBİ OLMAZ'
İstanbul Aydın Üniversitesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir: "İstanbul'da özellikle perşembe ve cuma günü yoğun şekilde görülecek ve pazar gününe kadar devam edecek ve etkisi azalacak.
Dondurucu bir soğuk yani kutup soğuğu görülecek. 1987'i kışı tamamen hayatımızı etkiledi ama bu kar yağışının o kadar olmasını beklemiyoruz. Belediyelerin valilik ve diğer kurumlarla birlikte bir an önce risk yönetimi oluşturması gerekiyor. Sürücüler de gerekli önlemleri alarak trafiğe çıkmalı. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa, bu kar sorunsuz atlatılacaktır."
BU GECE GELİYOR
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’da yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da 9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur, perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Tedbirli ve dikkatli olalım” uyarısı yaptı.
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan ise, "Soğuk hava dalgası, Sibirya üzerinden önce Avrupa'ya oradan da Edirne ve Kırklareli'den ülkemize giriş yapacak. Çarşamba günü bu iki şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali çok yüksek.
Kar fırtınası daha sonra Tekirdağ üzerinden Marmara Bölgesi'ni, Kuzey Ege'yi ve Batı Karadeniz'i etkisi altına alacak. Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklıklar düşecek. Şehir içinde karla karışık yağmur görülecek. Fakat Çamlıca ve Aydos gibi yüksek kesimlerde önemli miktarda kar görülecek. Perşembe gece ise ciddi kar yağışının başlamasını bekliyoruz. Genel olarak perşembe ve cuma 15-20 santime yakın kar görülebilir. Cumartesi ve pazar günü de karın etkisini ve yollarda buzlanma görebiliriz." dedi.
205 UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 10 Mart tarihli sefer iptalleri yapıldı. Sefer detayları şu şekilde: İstanbul Havalimanı'nda toplam 185 sefer iptali yapıldı. Bunların 114'ü iç hat, 71’i dış hat seferidir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 20 Anadolujet seferi iptal edildi. Seferlerin tamamı iç hat uçuşudur. Toplam 205 sefer iptali gerçekleşti. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir" denildi.
BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA
Çok bulutlu, Çanakkale dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 6°CÇok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
İSTANBUL °C, 5°CÇok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 5°CÇok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KOCAELİ °C, 5°CÇok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu
İZMİR °C, 10°CÇok bulutlu
MANİSA °C, 8°CÇok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 16°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 15°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 7°CÇok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, öğle saatlerinden itibaren yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Konya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 5°CÇok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 3°CÇok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ °C, 5°CÇok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRŞEHİR °C, 6°CÇok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 4°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KASTAMONU °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 5°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olmak üzere iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 7°CÇok bulutlu, yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 5°CÇok bulutlu, yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
TOKAT °C, 4°CÇok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
TRABZON °C, 7°CÇok bulutlu, yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
MALATYA °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve güney ilçelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batman, Siirt ve Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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