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Kar yağışı Muş ve Bingöl'de hayatı felç etti! Yollar kapandı

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

09.03.2022 - 10:43 | | DHA
Kar yağışı Muş ve Bingöl'de hayatı felç etti! Yollar kapandı

Hava sıcaklığının bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Muş'ta, kar yağışı etkili oldu. Muş Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda biriken karları temizledi. Ekipler ayrıca tedbir amaçlı tuzlama çalışması yaptı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler de kar nedeniyle kapanan 47 köy yolunu açmak için çalışma başlattı.

Vatandaşlardan Nizamettin Meriç, "Muş halkı olarak tamamen yaz mevsimine yönelik hazırlıklarımızı sürdürürken, sabah kar ile uyandık. 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' sözü, bugün yeniden gerçekleşti" dedi.

Nimet Erez de güne karla uyanmanın şaşkınlığını yaşadıklarını belirterek, mart ayının dert ayı olduğu söyledi. 

Kar yağışı Muş ve Bingölde hayatı felç etti Yollar kapandı

KARLIOVA'DA 20 KÖY YOLU KAPANDI

Karlıova'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe esnafı, iş yerlerinin önünde biriken karları kürekle atarken, sokak hayvanları için de belli bölgelere yiyecek bıraktı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, 20 köy yolu da ulaşıma kapandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yolların yeniden açılması için başlattığı çalışma sürüyor. 

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