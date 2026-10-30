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Van'da hayal kırıklığı: Yine ertelendi, 2027'ye kaldı!

30.10.2026 - 11:11Güncellenme Tarihi:

16 yıldır tamamlanamayan Van Çevre Yolu'nda takvim yine değişti! 2026 yılı için verilen bitiş sözü 2027'ye kalırken, 41 kilometrelik güzergâhın 28 kilometresi tamamlandı; ancak kış kapıdayken yarım kalan kazılar tehlike saçıyor.

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1Van'da hayal kırıklığı: Yine ertelendi, 2027'ye kaldı!

Van’da 2010 yılından bu yana gündemde olan 41 kilometrelik Çevre Yolu projesinde bitiş tarihi bir kez daha ertelendi. Daha önce yapılan açıklamalarda 2026 yılı işaret edilirken, projede hedef yıl 2027 olarak güncellendi.

2Van'da hayal kırıklığı: Yine ertelendi, 2027'ye kaldı!

41 KİLOMETRELİK GÜZERGÂHTA SON DURUM

vanhabergazetesi.com'da yer alan habere göre; şehir içi trafiğini rahatlatmak ve ağır tonajlı araç yükünü kent merkezinden uzaklaştırmak amacıyla 15 yıl önce başlatılan projede çalışmalar devam ediyor. Toplam 41 kilometrelik güzergâhın 28 kilometresi tamamlanmış durumda. Kalan 13 kilometrelik kısımda ise 18. madde ve kamulaştırma süreçleriyle ilgili çalışmalar sürerken, resmi bitiş takvimi ileri bir tarihe sarktığı belirtildi.

3Van'da hayal kırıklığı: Yine ertelendi, 2027'ye kaldı!

YARIM KALAN KAZILAR TEHLİKE SAÇIYOR

2027 yılına ertelenen takvimin yanı sıra, kış mevsimi öncesinde sahadaki eksiklikler de dikkat çekiyor. Güzergâh boyunca pek çok noktada bağlantı yolları ve alt geçitler için kazı çalışmalarının yapıldığı ancak bu kazıların yarım bırakıldığı ifade ediliyor.

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