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GündemBolu Mudurnu yolu sonbahar manzaraları: Renk cümbüşü yaşanan ormanlar havadan görüntülendi!
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Bolu Mudurnu yolu sonbahar manzaraları: Renk cümbüşü yaşanan ormanlar havadan görüntülendi!

30.10.2026 - 11:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye’nin doğa harikası kentlerinden Bolu’da, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ormanlar sarı, turuncu, kahverengi ve kızılın her tonuna büründü. Bolu ile Mudurnu ilçesini birbirine bağlayan karayolu çevresindeki kartpostallık sonbahar manzaraları sürücülere görsel bir şölen sunarken, o büyülü anlar havadan görüntülendi.

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1Bolu Mudurnu yolu sonbahar manzaraları: Renk cümbüşü yaşanan ormanlar havadan görüntülendi!

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Bolu’yu Mudurnu ilçesine bağlayan kara yolunda sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

2Bolu Mudurnu yolu sonbahar manzaraları: Renk cümbüşü yaşanan ormanlar havadan görüntülendi!

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Sarı, turuncu ve kızılın her tonuna bürünen ormanların arasından geçen güzergah, sürücülere seyrine doyumsuz bir görsel şölen sunarken o anlar havadan görüntülendi.

3Bolu Mudurnu yolu sonbahar manzaraları: Renk cümbüşü yaşanan ormanlar havadan görüntülendi!

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Türkiye'nin önemli tabiat alanlarına ev sahipliği yapan Bolu'da, sonbahar mevsimiyle birlikte doğa kartpostallık görüntülere sahne oluyor.

4Bolu Mudurnu yolu sonbahar manzaraları: Renk cümbüşü yaşanan ormanlar havadan görüntülendi!

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Bolu-Mudurnu kara yolu çevresindeki ormanlık alanlarda yaprak dökümünün başlamasıyla ağaçlar sarı, kahverengi, turuncu ve kızıl tonlara büründü.

5Bolu Mudurnu yolu sonbahar manzaraları: Renk cümbüşü yaşanan ormanlar havadan görüntülendi!

Doğayla iç içe ilerleyen güzergahta yolculuk yapan sürücüler, sonbaharın tüm renklerini aynı anda görme fırsatı buluyor.

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