Bolu Mudurnu yolu sonbahar manzaraları: Renk cümbüşü yaşanan ormanlar havadan görüntülendi!
30.10.2026 - 11:12Güncellenme Tarihi:
Türkiye’nin doğa harikası kentlerinden Bolu’da, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ormanlar sarı, turuncu, kahverengi ve kızılın her tonuna büründü. Bolu ile Mudurnu ilçesini birbirine bağlayan karayolu çevresindeki kartpostallık sonbahar manzaraları sürücülere görsel bir şölen sunarken, o büyülü anlar havadan görüntülendi.
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Sarı, turuncu ve kızılın her tonuna bürünen ormanların arasından geçen güzergah, sürücülere seyrine doyumsuz bir görsel şölen sunarken o anlar havadan görüntülendi.
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Türkiye'nin önemli tabiat alanlarına ev sahipliği yapan Bolu'da, sonbahar mevsimiyle birlikte doğa kartpostallık görüntülere sahne oluyor.
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Bolu-Mudurnu kara yolu çevresindeki ormanlık alanlarda yaprak dökümünün başlamasıyla ağaçlar sarı, kahverengi, turuncu ve kızıl tonlara büründü.
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Doğayla iç içe ilerleyen güzergahta yolculuk yapan sürücüler, sonbaharın tüm renklerini aynı anda görme fırsatı buluyor.