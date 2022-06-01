İçişleri Bakanlığı duyurdu! Silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando birliklerince, insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı desteğiyle Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Akçayar köyü kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 bölücü terör örgütü üyesi silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.