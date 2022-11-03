HealthTürkiye'nin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu kapsamında USHAŞ tarafından geliştirilen 'Health Türkiye', Sağlık Bakanlığı Bilkent yerleşkesinde tanıtıldı. USHAŞ Sağlık Turizmi Sektörel İşbirliği ve Projeler Sorumlusu Mehmet Karakaya, "Ülkemizin uluslararası sağlık hizmetleri alanında da en çok tercih edilen ülkelerden birisi olması için kamu-özel tüm sektörü kapsayan 'Health Türkiye' çatı markası oluşturulmuştur. 'Health Türkiye' çatı markası ile ülkemizin güçlü sağlık sisteminin ve bu sistemi oluşturan kamu-özel tüm paydaşların uluslararası arenada etkin bir şekilde tanıtılması amaçlanmaktadır" dedi.

SAĞLIK TURİZMİ PORTALI

Çatı marka altında yapılan çalışmalardan birinin de 'Health Türkiye' internet platformu olduğunu söyleyen Karakaya, "Bu platform; Türk sağlık sisteminin, sağlık tesislerimizin ve ülkemizin tanıtımını kapsayan bir sağlık turizmi portalı olarak faaliyet göstermektedir. Sağlık hizmeti almak için ülkemizi tercih eden ya da etmek isteyen tüm uluslararası misafirlerimiz buradan ülkemizdeki sağlık tesislerine kolayca ulaşabilmektedir ardından ilgili sağlık tesislerinden tedavilere ilişkin bilgiler de alabilmektedir" diye konuştu.

4 DİLDE HİZMET

Türkiye'ye gelen sağlık turistlerinin aldıkları hizmetlerin her aşamasını takip edebileceklerini belirten Karakaya, "Bu sistem ile uluslararası sağlık turistleri hizmet öncesi, hizmet anı ve hizmet sonrası tüm aşamaları yakından takip edebilmektedir. Platform İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca olarak 4 dilde hizmet vermektedir. Uluslararası sağlık turistlerinin aradıkları tedavi hakkında bilgiye ulaşabilecekleri makine öğrenmesi tabanlı arama motoru altyapısı sağlanmıştır" dedi.

Karakaya, Türkiye'ye en çok onkoloji ve cerrahi alanında hasta geldiğini hatırlatarak, "Hedef markadaki amacımız dünyadaki pazar payımızı olabildiğince yüksek seviyeye getirebilmek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 1,7 milyar dolar olarak ifade edilen sağlık turizmi gelirlerimizi olabildiğince yükseğe çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

USHAŞ Akademi Proje Koordinatörü Dr. Ebru Aydın ile USHAŞ Sağlık Turizmi Yetkilendirme ve Denetim Müdürü Behiye Çeliker de programa ilişkin bilgi verdi.