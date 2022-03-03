Hakkari-Çukurca yoluna çığ düştü, çığ tüneli olası faciayı önledi

Kentte etkili olan karla karışık yağmur, Hakkari-Çukurca karayolunun 7'ncı kilometresine çığ düşmesine neden oldu. Kentteki 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'nın eteklerinden, kar yığınlarının karayoluna doğru indiğini gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Tonlarca ağırlığındaki kar yığını, Karayolları tarafından 11. Van Bölge Müdürlüğü tarafından Hakkari- Çukurca karayoluna 2013 yılında yaptırılan 408 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki çığ tünellerinin üzerine düştü. Zamanında tedbir amaçlı yapılan bu tüneller sayesinde olası facia önlenmiş oldu. Düşen çığ nedeniyle Zap Suyunun yönü de bir süreliğine değişti.