Hafif ticari araç park halindeki araca çarptı

Haberin Devamı

Kaza, Çene Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde bulunan Yunus A. idaresindeki 22 ACE 347 plakalı araca, İbrahim C. yönetimindeki 59 AKG 129 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.

İLGİLİ HABER Parkta çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 çocuk yaralandı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Yunus A. ve İbrahim C. ile araçta yolcu olarak bulunan K.A. ve Y.A.A. yaralandı.

İLGİLİ HABER Yağış ve etkili rüzgar şehri toza bürüdü!

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.