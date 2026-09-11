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Hafif ticari araç park halindeki araca çarptı

11.09.2026 - 23:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, park halinde bulunan bir araca hafif ticari aracın arkadan çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Çene Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde bulunan Yunus A. idaresindeki 22 ACE 347 plakalı araca, İbrahim C. yönetimindeki 59 AKG 129 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.

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Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Yunus A. ve İbrahim C. ile araçta yolcu olarak bulunan K.A. ve Y.A.A. yaralandı.

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Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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