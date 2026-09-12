Karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı

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Kaza, Niksar-Merkez kara yolu Emniyet Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Merkez yönünde E.M.'nin (32), kavşak içerisinden yola kontrolsüz şekilde giriş yaptığı öne sürülen bir araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolünü yitirdiği 60 AGP 863 plakalı otomobil, savrularak karşı şeride geçip, A.K. (47) idaresindeki 58 AHG 453 plakalı otomobille çarpıştı.

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Kazada araç sürücüleri E.M. ve A.K. ile M.Y. (36) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kazaya sebebiyet verip, bölgeden uzaklaştığı iddia edilen aracın plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)