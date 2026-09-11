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Parkta çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 çocuk yaralandı

11.09.2026 - 23:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAYSERİ (İHA)

Parkta çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 çocuk yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 çocuk yaralandı. Şüpheli çocuk olay sonrası kaçarken, yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Demokrasi Mahallesi Şehit Birol Mutlu Sokak üzerindeki parkta meydana gelen olayda, M.E. (15) ile C.S., (17) O.D. (15) ve A.M.A. (15) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.E., yanındaki bıçakla C.S.’yi kalp kısmından, O.D.’yi ve A.M.A.‘yı sırt kısmından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından C.S.’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, O.D.’yi Kayseri Şehir Hastanesi’ne, A.M.A.’yı da Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan C.S.‘nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ekipler şüpheli M.E.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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