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İstanbul'daki okullarda dersler 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak

12.09.2026 - 00:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'daki okullarda dersler 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül Pazartesi günü derslerin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü İstanbul genelinde başlıyor. İl genelinde 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve 19 bin civarında okul servisinin yeni dönemin ilk günü trafiğe çıkacak.

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Velilerin de öğrencilerini araçlarıyla okullara götürmesiyle birlikte oluşabilecek yoğunluğun ulaşımda aksaklıklara yol açmaması amacıyla önemli bir düzenleme yapıldı.

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Bu kapsamda, İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ilk derslerin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Alınan karar ile hem öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına güvenle ulaşabilmesi hem de şehir içi trafiğin düzenli ve kontrollü şekilde işlemesi hedefleniyor" ifadeleri yer aldı. (DHA)

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