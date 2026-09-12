İstanbul'daki okullarda dersler 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü İstanbul genelinde başlıyor. İl genelinde 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve 19 bin civarında okul servisinin yeni dönemin ilk günü trafiğe çıkacak.

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Velilerin de öğrencilerini araçlarıyla okullara götürmesiyle birlikte oluşabilecek yoğunluğun ulaşımda aksaklıklara yol açmaması amacıyla önemli bir düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ilk derslerin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Alınan karar ile hem öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına güvenle ulaşabilmesi hem de şehir içi trafiğin düzenli ve kontrollü şekilde işlemesi hedefleniyor" ifadeleri yer aldı. (DHA)