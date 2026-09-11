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Yerdeki 2 Türk bayrağını gören kadın kuryeden örnek davranış

11.09.2026 - 22:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ESKİŞEHİR (İHA)

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Eskişehir'de motosikletiyle seyir halindeyken yerdeki 2 Türk bayrağını fark eden moto kurye Gülten Yeşil, aracını sağa çekerek bayrakları yerden kaldırdı.

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Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, moto kuryelik yapan Gülten Yeşil trafikte seyrettiği sırada yola düşmüş 2 Türk bayrağını fark etti. Durumu görür görmez motosikletini güvenli bir şekilde yolun sağına çeken Yeşil, araçtan inerek yerdeki bayrakları kaldırdı.

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Bayrakları özenle yanına alan duyarlı kurye, çevredeki vatandaşların da takdirini topladı. Yaşananlar kask kamerasına yansıdı.

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