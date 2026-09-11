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Yağış ve etkili rüzgar şehri toza bürüdü!

11.09.2026 - 23:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: VAN (İHA)

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Van'da kısa süreli etkili olan rüzgar, beraberinde taşıdığı tozla kentte görüş mesafesinin azalmasına ve gökyüzünün tozla kaplanmasına neden oldu.

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Kent genelinde öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar, çevredeki toz ve toprağı havaya kaldırdı. Özellikle açık alanlarda etkili olan toz nedeniyle kent adeta toz bulutunun altında kaldı.

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Saatteki hızı zaman zaman 25 kilometreyi bulan ve kısa süre sonra etkisini kaybeden rüzgarın ardından kentte hava yeniden normale dönerken, ortaya çıkan görüntüler vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

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"Şiddetli rüzgar uçak seferlerini aksattı"

Van'da etkili olan kuvvetli rüzgar, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapması planlanan İstanbul-Van seferini yapan uçak olumsuz hava şartları nedeniyle iniş gerçekleştiremedi. Bir süre Van Gölü üzerinde dolaşan uçak daha sonra en yakın ile yönlendirildi.

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