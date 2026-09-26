Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 07.00, 09.00 ve 11.00 seferleri iptal edildi. Gökçeada'dan ise saat 07.00, 09.00 ve 13.00 seferleri yapılamayacak.