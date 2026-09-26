İki grup arasında taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

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Kavga, akşam saatlerinde Ruha Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan Suriye uyruklu iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar birbirlerine taş, sopa, hortum ve terliklerle saldırdı.

Kadın ve çocukların da karıştığı kavgayı gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Kavgada 2 kişi yaralanırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.