Ehliyet sınavında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

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Kaza, öğle saatlerinde Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda meydana geldi. Y.B. (14) yönetimindeki 06 NK 879 plakalı otomobil, ehliyet sınavına giren aday sürücü E.Ş.'nin kullandığı 71 ADV 010 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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Kazada E.Ş. ile aynı otomobilde bulunan ve 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Y.B.'nin kullandığı otomobilin sahibine 40 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı