Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSağanak ve dolu Tatvan’da etkili oldu
HaberlerGündem Haberleri Sağanak ve dolu Tatvan’da etkili oldu

Sağanak ve dolu Tatvan’da etkili oldu

26.09.2026 - 20:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİTLİS (İHA)

ABONE OL

Bitlis’in Tatvan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Tatvan’da etkili olan sağanakla birlikte bazı bölgelerde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yollar adeta göle döndü.

İLGİLİ HABER

Ehliyet sınavında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı
Ehliyet sınavında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

Yağış kısa sürede etkisini kaybederken, dolu yağışı çevrede dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

İLGİLİ HABER

İki grup arasında taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı
İki grup arasında taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Sağanak ve dolu Tatvan’da etkili oldu
#Gündem

Sağanak ve dolu Tatvan’da etkili oldu

Ehliyet sınavında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı
#Gündem

Ehliyet sınavında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

İki grup arasında taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı
#Gündem

İki grup arasında taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı