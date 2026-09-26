Sağanak ve dolu Tatvan’da etkili oldu

Tatvan’da etkili olan sağanakla birlikte bazı bölgelerde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yollar adeta göle döndü.

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Yağış kısa sürede etkisini kaybederken, dolu yağışı çevrede dikkat çekici görüntüler oluşturdu.