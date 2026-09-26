Altın oran fındığın raf ömrünü uzatıyor! Uzman isim kurutma işleminin detaylarını açıkladı

7

Türkiye'de de bu uygulama var ama yaygın değil. Burada güneşle kurutma ile silo kurutması arasında dikkat edilmesi gereken riskli bir konu var. Silo içinde 35-40 derecenin üstünde kurutma yapılmaması gerekiyor. Fındıkta yağlanma oluyor, bozulmalara neden oluyor. Kendi imkanlarıyla siloda fındığını kurutmaya çalışanların bu konuda dikkatli olması gerekir. Dünyadaki üreticiler fındığı siloda kurutup, yüzde 6 nem oranına getirip kasalara koyarak işlem yapan firmalara satıyor."