2026 pastırma yazı ne zaman başlayacak? serin havalara Kısa bir ara: beklenen tarihler açıklandı

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Meteorolojik verilere göre, sonbahar mevsiminin en çok beklenen doğa olaylarından biri olan pastırma yazı için takvimler yavaş yavaş işlemeye başladı. Kış mevsimi öncesindeki son ılık ve güneşli günler olarak bilinen bu dönemin, 2026 yılında 25 Ekim ile 15 Kasım tarihleri arasında etkili olması bekleniyor.

PASTIRMA YAZI NEDİR VE 2026’DA NE ZAMAN ETKİLİ OLACAK?

Halk arasında "pastırma sıcakları" olarak adlandırılan bu meteorolojik olay;sonbaharın serin, yağışlı ve kapalı günlerinin ardından sıcaklıkların kısa süreliğine yeniden yükselmesi, gündüzleri güneşli ve ılık havanın hakim olması durumudur.

Güncel tahmin raporlarına göre, 2026 sonbaharında bu sıcak dalgasının özellikle 25 Ekim - 15 Kasım aralığında ülkenin farklı bölgelerinde kendini göstermesi öngörülüyor. Ancak uzmanlar, atmosferik koşullara bağlı olarak bu dönemin başlangıç ve bitiş tarihlerinde her yıl oynamalar olabileceğini vurguluyor.

2026 PASTIRMA SICAKLARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Kesin Tarih Değişkenlik Gösterebilir: Atmosfer şartlarına bağlı olarak her yıl aynı sürede veya tarihte yaşanmayan pastırma sıcakları, bazı yıllarda birkaç gün sürerken bazı yıllarda iki haftaya kadar uzayabiliyor.

Bölgesel Etkiler: 2026 yılındaki sıcaklık artışının özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde daha belirgin hissedilmesi bekleniyor.

Gece ile Gündüz Arasındaki Sıcaklık Farkına Dikkat: Pastırma yazının en belirgin özelliklerinden biri de gündüzleri güneşli ve ılık havanın hakim olması, geceleri ise açık gökyüzü nedeniyle sıcaklıkların ani şekilde düşmesidir. Uzmanlar, bu dönemde yaşanabilecek ani sıcaklık değişimlerine karşı kronik rahatsızlığı olanları, yaşlıları ve çocukları uyarıyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?

Genellikle birkaç gün ile yaklaşık 1 hafta arasında değişir, ancak bazı yıllarda 10-15 günü bulduğu da görülmektedir.

PASTIRMA YAZI NEDEN BU İSMİ ALMIŞTIR?

Geçmişte sonbahar sonundaki bu ılık ve kuru günlerde pastırmaların kurutulmasından ötürü halk arasında bu isimle anılmaya başlamıştır.

2026 yılı kış sezonu öncesindeki son güneşli mola niteliğindeki pastırma sıcaklarının kesin başlangıç tarihleri, ekim ayının sonuna doğru güncellenecek meteorolojik tahminler ile netlik kazanacak.