Edirne’de hasat başladı! Üreticinin gözü şimdi açıklanacak fiyatta

3

Kılıçköylü çeltik üreticisi Mehmet Emin Meriç de bu yıl tarladaki mahsulün genel görünümünün iyi olduğunu ve sezonun bereketli geçmesi yönündeki beklentilerini dile getirerek, üreticinin beklentisinin maliyetleri karşılayacak bir fiyat olduğunu söyledi.Amaçlarının zarar etmeden üretimi sürdürmek olduğunu dile getiren Mehmet Emin Meriç, hasat sezonunun kazasız ve belasız tamamlanması temennisinde bulundu.