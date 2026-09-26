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Edirne’de hasat başladı! Üreticinin gözü şimdi açıklanacak fiyatta

26.09.2026 - 16:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Edirne’nin Keşan ilçesinde çeltik tarlalarında hasat heyecanı başladı. Sezona umutla giren üreticiler, verimin iyi olduğunu belirtirken gözlerini maliyetlerini karşılayacak fiyata çevirdi.

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1Edirne’de hasat başladı! Üreticinin gözü şimdi açıklanacak fiyatta

Edirne’nin Keşan ilçesindeki çeltik tarlalarında hasat mesaisi başladı. Çeltik hasadının başlamasıyla ilgili Keşan’a bağlı Kılıçköy’deki çeltik tarlasında hasat programı yapıldı. Biçerdövere binerek çeltik tarlasındaki hasada katılan Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, çeltik hasadının Keşan ve Edirne açısından hayırlı ve bereketli olması temennisinde buludnu.

2Edirne’de hasat başladı! Üreticinin gözü şimdi açıklanacak fiyatta

Çeltik üretiminin bölge ekonomisi ve tarımsal üretime kattığı değere dikkat çeken Mercan, üreticilerin tarlada olmaya ve üretmeye devam etmesinin önem taşıdığını söyledi. Tarım üretimin sürdürülebilmesi adına devletin üzerine düşen görevleri yerine getireceğini ifade eden Mercan, kazasız ve bereketli bir hasat diledi.

3Edirne’de hasat başladı! Üreticinin gözü şimdi açıklanacak fiyatta

Kılıçköylü çeltik üreticisi Mehmet Emin Meriç de bu yıl tarladaki mahsulün genel görünümünün iyi olduğunu ve sezonun bereketli geçmesi yönündeki beklentilerini dile getirerek, üreticinin beklentisinin maliyetleri karşılayacak bir fiyat olduğunu söyledi.Amaçlarının zarar etmeden üretimi sürdürmek olduğunu dile getiren Mehmet Emin Meriç, hasat sezonunun kazasız ve belasız tamamlanması temennisinde bulundu.

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