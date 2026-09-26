Çorum'da sokakta yürürken arı soktu, acı haber geldi

Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Olay, dün Alaca ilçesi Perçem köyünde meydana geldi. Ünal Türk, dün sokakta yürüdüğü sırada boynundan arı soktu. Fenalaşan Türk, fenalaşınca yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Türk, doktorların tüm müdahalesine karşın bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.