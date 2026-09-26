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Çorum'da sokakta yürürken arı soktu, acı haber geldi

26.09.2026 - 15:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Hasan ÇETİN/ALACA (Çorum), (DHA)-

Çorum'da sokakta yürürken arı soktu, acı haber geldi

Çorum'un Alaca ilçesinde arının soktuğu Ünal Türk (61), tedavi gördüğü hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

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Olay, dün Alaca ilçesi Perçem köyünde meydana geldi. Ünal Türk, dün sokakta yürüdüğü sırada boynundan arı soktu. Fenalaşan Türk, fenalaşınca yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Türk, doktorların tüm müdahalesine karşın bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorumda sokakta yürürken arı soktu, acı haber geldi

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