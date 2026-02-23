Erzurum'da taşımalı eğitime kar yağışı nedeniyle bir gün ara

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; ilimizde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle rüzgâr, don ve buzlanma riski bulunduğu değerlendirilmektedir. Bu kapsamda; Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde yalnızca taşımalı eğitim kapsamında bulunan anaokulu, resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada, taşımalı eğitim dışında kalan öğrenciler için eğitim-öğretim normal seyrinde devam edeceği vurgulandı.