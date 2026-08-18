Antalya'da bin yıllık kalıntılar arasında yüzüyorlar! 481 binden fazla kişi ziyaret etti, bu yıl rekor yolda!

4

Phaselis'in ziyaretçiler açısından farklı bir deneyim sunduğunu ifade eden Solmaz, antik kentte deniz ve tarihin bir arada bulunmasının ilgiyi artırdığını söyledi. Solmaz, “İnsanlar bulundukları alanın sadece güzel bir doğa alanının etrafında olmasının ötesinde, bin yıl öncesinde burada bir yaşam olduğunu düşünerek buraya gelmiş olmaları, denize burada girmeleri onların biriktirdiği anılar açısından daha anlamlı oluyor" diye konuştu. Ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını aktaran Solmaz, “Böyle bir tarihi alanda, doğayla iç içe turizm içerisinde olmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade ediyorlar" dedi.