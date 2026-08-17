TV kanal ve frekans ayarı nasıl yapılır? Sinyal yok sorunu nasıl çözülür: Adım adım uydu frekans ayarlama rehberi

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Türksat yayın ve veri altyapısında herhangi bir aksaklık bulunmadığı vurgulanan açıklamada, durumun televizyonların donanımsal bir arızasından da kaynaklanmadığı kaydedildi.



Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ve TUYAD onaylı cihazların frekans değişikliklerini otomatik olarak işlediği hatırlatılırken, bu sistemleri kullanan vatandaşların ekstra bir kanal araması veya ayarlama yapmasına gerek kalmadığı ifade edildi.