TV kanal ve frekans ayarı nasıl yapılır? Sinyal yok sorunu nasıl çözülür: Adım adım uydu frekans ayarlama rehberi
Telekomünikasyon Uydu ve Elektronik Sanayicileri İş İnsanları Derneği (TUYAD)'dan yapılan açıklamada yayın altyapısında ve televizyonlarda donanımsal bir arıza olmadığı belirtilen, vatandaşların geçici olarak yapabileceği manuel arama adımları paylaşıldı. Peki buna göre TV kanal ayarları nasıl yapılır? Televizyonda "sinyal yok" hatası neden çıkar? Uydu frekansları silindiyse veya kanallar kaybolduysa hangi adımlar izlenmeli? Özellikle Türksat kanal güncellemeleri sonrasında birçok kullanıcı, televizyon kanal ayarlama, uydu frekans ekleme ve sinyal sorunu çözme yöntemlerini araştırıyor. İşte TV kanal arama, uydu kurulumu ve frekans ayarlama işlemlerine ilişkin merak edilen tüm detaylar.
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Türksat'ın kanal düzenlemesi sonrası özellikle bazı LG ve Samsung markalı Smart TV'lerde yaşanan yayın sorunları için TUYAD'dan açıklama geldi. Yayın altyapısında ve televizyonlarda donanımsal bir arıza olmadığı belirtilen açıklamada, vatandaşların geçici olarak yapabileceği manuel arama adımları paylaşıldı. İşte adım adım uydu frekans ayarlama rehberi ile televizyon kanal yükleme, sinyal sorunlarını giderme ve güncel kanallara ulaşma yöntemleri...
Türksat 3A uydusunun televizyon ve radyo hizmetleri için tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması ve televizyon yayıncılığında ulaşılan yeni küresel standartların izleyicilere en güçlü altyapıyla sunulması hedefleri doğrultusunda, uydu üzerinden halihazırda iletilmekte olan televizyon ve radyo yayınları, Türksat uydu filosunda yer alan yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarıldı.
"Sinyal Yok" uyarısı neden çıkıyor?
Türksat 3A uydusunun televizyon ve radyo hizmetleri için tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması ve televizyon yayıncılığında ulaşılan yeni küresel standartların izleyicilere en güçlü altyapıyla sunulması hedefleri doğrultusunda, uydu üzerinden halihazırda iletilmekte olan televizyon ve radyo yayınları, Türksat uydu filosunda yer alan yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarıldı.
ERİŞİM PROBLEMLERİ SONRASI ÖNEMLİ DUYURU
Telekomünikasyon Uydu ve Elektronik Sanayicileri İş İnsanları Derneği (TUYAD), Türksat yayın sisteminde gerçekleştirilen kanal ve frekans güncellemelerinin ardından bazı televizyonlarda yaşanan erişim problemlerine ilişkin kamuoyu duyurusu yayımladı.
Duyuruda, frekans değişiklikleri sonrasında özellikle bazı Smart TV kullanıcılarının kanalların açılmaması, siyah ekran, çift kanal görünümü veya ses gelmemesi gibi sorunlarla karşılaştığı belirtildi.
Türksat yayın ve veri altyapısında herhangi bir aksaklık bulunmadığı vurgulanan açıklamada, durumun televizyonların donanımsal bir arızasından da kaynaklanmadığı kaydedildi.
Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ve TUYAD onaylı cihazların frekans değişikliklerini otomatik olarak işlediği hatırlatılırken, bu sistemleri kullanan vatandaşların ekstra bir kanal araması veya ayarlama yapmasına gerek kalmadığı ifade edildi.
YENİ TÜRKSAT UYDU AYARLARI NASIL YAPILIR?
Televizyon veya uydu alıcısında güncel yayınları tekrar görmek için aşağıdaki adımlar izlenebilir:
Kumandadan Menü tuşuna basın.
Kurulum veya Ayarlar bölümüne girin.
Uydu Kurulumu seçeneğini açın.
Türksat 42° Doğu uydusunu seçin.
Manuel Kanal Arama veya Şebeke Taraması bölümüne girin.
Güncel frekans bilgilerini ekleyin. (Güncel fekans ayarları aşağıda)
Ağ taramasını başlatın.
Bulunan kanalları kaydedin.
İşlem tamamlandığında ulusal ve yerel kanallar yeniden listeye yüklenecektir.
2026 GÜNCEL TÜRKSAT FREKANS BİLGİLERİ
Frekans Bilgisi 1
Frekans: 12380 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 3/4
Frekans Bilgisi 2
Frekans: 12423 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4
Bu değerler girildikten sonra "Şebeke Taraması" yapılması gerekiyor.
TKGS UYUMLU CİHAZLARDA İŞLEM YAPILACAK MI?
Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarının büyük bölümünde bulunan Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS), kanal listesini otomatik olarak güncelliyor.
Bu nedenle TKGS destekli cihaz kullanan vatandaşların çoğunlukla manuel işlem yapmasına ihtiyaç bulunmuyor. Ancak güncelleme gerçekleşmediyse cihazı kapatıp açmak veya otomatik kanal güncellemesini kontrol etmek öneriliyor.
SAMSUNG SMART TV VE LG KULLANICILARI İÇİN YAZILIM UYARISI
Yapılan frekans güncellemelerinin ardından özellikle bazı Samsung Smart TV ve LG modellerinde TKGS verilerinin otomatik işlenmesinde aksaklıklar yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Televizyonlarda fiziksel veya donanımsal bir problem bulunmamaktadır. Yaşanan durum, cihaz yazılımının güncel TKGS verilerini ve yeni frekans bilgilerini işleme biçiminden kaynaklanmaktadır. Kalıcı çözüm için ilgili televizyon üreticisinin, cihaz yazılımlarını TKGS sistemiyle tam uyumlu hâle getirecek yazılım/firmware güncellemesini sunması gerekmektedir."