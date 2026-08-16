TV FREKANSLARI DEĞİŞTİ! Televizyon kanal ayarlama nasıl yapılır? TV frekans ayarlama rehberi: TÜRKSAT 4A uydu ayarları! Kanallar neden gitti?
Televizyonda kanallar neden kayboldu? Sinyal yok hatası neden çıkıyor? Türksat frekans güncellemesi nasıl yapılır? Yeni uydu ayarları nelerdir? Televizyon yeniden kanal arama işlemi nasıl yapılır? Türkiye genelinde milyonlarca haneyi ilgilendiren büyük uydu geçişinin ardından birçok kullanıcı televizyonlarında kanal eksikliği, yayın kesintisi ve "sinyal yok" uyarısıyla karşı karşıya kaldı. Türksat 3A uydusundaki televizyon ve radyo yayınlarının yeni nesil yüksek kapasiteli uydulara taşınmasının ardından bazı cihazların yeniden tarama yapılmadan güncel yayınlara ulaşamadığı ortaya çıktı. Peki yeni Türksat uydu ayarları nasıl yapılır, frekans güncellemesi için hangi bilgiler kullanılmalıdır? İşte merak edilenler...
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Türkiye'nin televizyon yayıncılığı altyapısında önemli bir değişim yaşandı. Türksat 3A uydusunda yayın yapan televizyon ve radyo kanalları, 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece gerçekleştirilen operasyonla yeni nesil Türksat uydularına taşındı. Yaklaşık 18 yıldır hizmet veren Türksat 3A'nın teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle yapılan geçiş sonrasında birçok cihazın frekans bilgileri güncellendi.
Peki Türksat frekans güncellemesi nasıl yapılır? Yeni uydu ayarları nelerdir? Televizyon yeniden kanal arama işlemi nasıl yapılır? Frekans ayarlama nasıl yapılır? İşte tüm bu soruların kısa ve net cevapları...
KANALLAR NEDEN SİLİNDİ?
Aslında kanallar silinmedi. Yaşanan durumun temel nedeni yayınların yeni frekans ve transponder bilgileri üzerinden iletilmeye başlanması oldu.
Bu nedenle televizyon veya uydu alıcısı eski frekansları kullanmaya devam ediyorsa cihaz yayınları bulamıyor ve kullanıcılar kanal listesinin boşaldığını düşünüyor. Özellikle uzun süredir güncelleme yapılmayan cihazlarda bu durum daha sık görülüyor.
"Sinyal Yok" uyarısı neden çıkıyor?
Frekans değişikliği sonrasında birçok kullanıcı ekranında "Sinyal Yok" veya "Servis Yok" mesajıyla karşılaşıyor.
Bu durumun başlıca sebepleri şunlar:
Cihazın eski frekans bilgilerini kullanması
Kanal listesinin güncellenmemesi
Şebeke taramasının yapılmamış olması
Uydu alıcısının yeniden başlatılmaması
Kablo veya bağlantı kaynaklı teknik sorunlar
Uzmanlar, ilk olarak cihazın yeniden başlatılmasını ve ardından yeni frekanslarla kanal taraması yapılmasını öneriyor.
YENİ TÜRKSAT UYDU AYARLARI NASIL YAPILIR?
Televizyon veya uydu alıcısında güncel yayınları tekrar görmek için aşağıdaki adımlar izlenebilir:
Kumandadan Menü tuşuna basın.
Kurulum veya Ayarlar bölümüne girin.
Uydu Kurulumu seçeneğini açın.
Türksat 42° Doğu uydusunu seçin.
Manuel Kanal Arama veya Şebeke Taraması bölümüne girin.
Güncel frekans bilgilerini ekleyin. (Güncel fekans ayarları aşağıda)
Ağ taramasını başlatın.
Bulunan kanalları kaydedin.
İşlem tamamlandığında ulusal ve yerel kanallar yeniden listeye yüklenecektir.
2026 GÜNCEL TÜRKSAT FREKANS BİLGİLERİ
Frekans Bilgisi 1
Frekans: 12380 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 3/4
Frekans Bilgisi 2
Frekans: 12423 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4
Bu değerler girildikten sonra "Şebeke Taraması" yapılması gerekiyor.
YENİ ÇANAK ANTEN GEREKİYOR MU?
Geçiş sonrasında vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de çanak anten değişikliği oldu.
Türksat tarafından yapılan açıklamaya göre yayınların aktarıldığı yeni nesil uydular, Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda yer alıyor. Bu nedenle mevcut çanak antenlerin değiştirilmesine veya yeniden yönlendirilmesine gerek bulunmuyor.
TKGS UYUMLU CİHAZLARDA İŞLEM YAPILACAK MI?
Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarının büyük bölümünde bulunan Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS), kanal listesini otomatik olarak güncelliyor.
Bu nedenle TKGS destekli cihaz kullanan vatandaşların çoğunlukla manuel işlem yapmasına ihtiyaç bulunmuyor. Ancak güncelleme gerçekleşmediyse cihazı kapatıp açmak veya otomatik kanal güncellemesini kontrol etmek öneriliyor.
MİLYONLARCA KULLANICIYI İLGİLENDİREN KRİTİK UYARI
16 Ağustos 2026 itibarıyla tamamlanan uydu geçişinin ardından Türkiye genelindeki televizyon yayınları yeni nesil Türksat uyduları üzerinden iletilmeye başlandı. Kanal bulamayan, eksik kanal gören veya "sinyal yok" hatası alan kullanıcıların büyük bölümü, güncel frekanslarla yapılacak yeni bir kanal taraması sayesinde sorunu çözebiliyor.
Özellikle eski nesil televizyon ve harici uydu alıcısı kullanan vatandaşların güncel frekans bilgilerini cihazlarına girerek şebeke taraması yapmaları tavsiye ediliyor. Böylece kaybolan televizyon kanalları ve radyo yayınları yeniden erişilebilir hale geliyor.