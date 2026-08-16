TV FREKANSLARI DEĞİŞTİ! Televizyon kanal ayarlama nasıl yapılır? TV frekans ayarlama rehberi: TÜRKSAT 4A uydu ayarları! Kanallar neden gitti?

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Geçiş sonrasında vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de çanak anten değişikliği oldu.



Türksat tarafından yapılan açıklamaya göre yayınların aktarıldığı yeni nesil uydular, Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda yer alıyor. Bu nedenle mevcut çanak antenlerin değiştirilmesine veya yeniden yönlendirilmesine gerek bulunmuyor.