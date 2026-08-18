LGS 2. NAKİLDE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK? 2026 MEB komisyon başvurusu nasıl yapılır?
LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler ve veliler yeni sürece odaklandı. LGS 2. nakilde yerleşemeyenler ne yapacak? MEB komisyon başvurusu nasıl yapılır? Komisyon başvuruları ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek? Boş kontenjanlara yerleştirme nasıl yapılacak? İl ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları hangi kriterlere göre karar verecek? Lise tercih sürecinin son aşamasıyla ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları haberimizde.
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2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen ikinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için komisyon dönemi başladı. İlk yerleştirme ve iki nakil sürecinin tamamlanmasının ardından açıkta kalan öğrenciler, il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurarak boş kontenjanlar için değerlendirmeye alınabiliyor.
Öğrenciler ve veliler, "LGS'de hiçbir liseye yerleşemeyenler ne yapacak?", "Komisyon başvurusu zorunlu mu?", "Boş kontenjanlara kimler yerleşebilir?", "MEB komisyon yerleştirmeleri nasıl yapıyor?" ve "Sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bu süreçte amaç, hiçbir öğrencinin örgün eğitim dışında kalmamasını sağlamak ve boş kalan kontenjanların değerlendirilmesiyle öğrencilerin uygun okullara yerleştirilmesini gerçekleştirmek.
MEB KOMİSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İkinci nakil döneminin ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru yapabiliyor.
Başvurular genellikle;
İl Milli Eğitim Müdürlükleri,
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,
Öğrencinin mezun olduğu okul yönetimi, aracılığıyla gerçekleştiriliyor.
Başvuru sürecinde öğrencilerin ve velilerin bulundukları il veya ilçedeki milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.
KOMİSYON BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILIYOR?
LGS yerleştirme takvimine göre komisyon başvuruları belirlenen tarihler arasında kabul ediliyor.
Komisyon sürecinde;
Başvurular alınır,
Boş kontenjanlar belirlenir,
Öğrenci bilgileri değerlendirilir,
Yerleştirme işlemleri tamamlanır.
Bu nedenle öğrencilerin başvurularını son güne bırakmadan gerekli işlemleri tamamlamaları öneriliyor.
LGS 2. NAKİLDE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
İkinci nakil sonuçlarına rağmen herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler doğrudan komisyon sürecine dahil oluyor.
Süreç şu şekilde ilerliyor:
Öğrenci veya veli komisyona başvuru yapar.
Komisyon boş kontenjanları inceler.
Öğrencinin adres bilgileri değerlendirilir.
Okulların mevcut kontenjan durumları kontrol edilir.
Uygun görülen okullara yerleştirme yapılır.
Yerleştirme sonuçları açıklanır.
Bu aşama LGS yerleştirme sürecinin son bölümü olarak değerlendiriliyor.
KOMİSYONLAR ÖĞRENCİLERİ HANGİ KRİTERLERE GÖRE YERLEŞTİRİYOR?
İl ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları değerlendirme yaparken çeşitli kriterleri dikkate alıyor.
Bunlar arasında:
İkamet adresi,
Kayıt alanı,
Okulların boş kontenjan durumu,
Eğitim bölgesi,
Yerleştirme esasları,
Ulaşım imkanları yer alabiliyor.
Komisyonların amacı öğrencileri uygun ve ulaşılabilir eğitim kurumlarına yönlendirmek olarak öne çıkıyor.
BOŞ KONTENJANLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
LGS kapsamında boş kalan kontenjanlar öğrenciler ve veliler tarafından takip edilebiliyor.
Boş kontenjan listelerinde:
Anadolu liseleri,
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri,
İmam hatip liseleri,
Çok programlı Anadolu liseleri gibi okul türlerine ilişkin bilgiler yer alabiliyor.
Bu nedenle komisyon başvurusu öncesinde öğrencilerin boş kontenjan durumlarını incelemeleri önem taşıyor.