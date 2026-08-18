LGS 2. NAKİLDE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK? 2026 MEB komisyon başvurusu nasıl yapılır?

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2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen ikinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için komisyon dönemi başladı. İlk yerleştirme ve iki nakil sürecinin tamamlanmasının ardından açıkta kalan öğrenciler, il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurarak boş kontenjanlar için değerlendirmeye alınabiliyor.



Öğrenciler ve veliler, "LGS'de hiçbir liseye yerleşemeyenler ne yapacak?", "Komisyon başvurusu zorunlu mu?", "Boş kontenjanlara kimler yerleşebilir?", "MEB komisyon yerleştirmeleri nasıl yapıyor?" ve "Sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bu süreçte amaç, hiçbir öğrencinin örgün eğitim dışında kalmamasını sağlamak ve boş kalan kontenjanların değerlendirilmesiyle öğrencilerin uygun okullara yerleştirilmesini gerçekleştirmek.