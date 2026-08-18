HAC BAŞVURULARINDA SON GÜN | Hac başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte 2027 Hac başvuru rehberi
2027 hac başvurularında son gün ne zaman? Hac başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır, kimler başvurabilir? e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde sona yaklaşılırken milyonlarca hacı adayı sürece dair detayları araştırıyor. Hac kurası nasıl çekiliyor? Hac kayıt yenileme nedir? Hac başvurusu için hangi işlemler yapılmalı? İşte 2027 hac başvuru rehberi ve merak edilen tüm ayrıntılar...
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Kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirmek isteyen yüz binlerce vatandaşın gündeminde 2027 hac başvuruları yer alıyor. Özellikle başvuru sürecinin son günlerine yaklaşılmasıyla birlikte "Hac başvurusu nasıl yapılır?", "Hac başvurusu nereden yapılır?", "Hac kayıt yenileme işlemi nasıl gerçekleştirilir?", "Hac kurasına kimler katılabilir?" ve "Hac sonuçları nereden öğrenilir?" soruları internet aramalarında yoğun şekilde araştırılıyor.
HAC BAŞVURULARINDA SON GÜN! 2027 HAC BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NEREDEN YAPILIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen hac organizasyonu kapsamında ilk kez başvuru yapacak vatandaşlar ön kayıt işlemlerini tamamlarken, daha önce kuraya katılan ancak kesin kayıt hakkı elde edemeyen adayların da kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Başvuru sürecini kaçıran adaylar ilgili yılın hac kurasına katılma hakkını kaybedebiliyor. Bu nedenle hacı adaylarının işlemlerini son güne bırakmadan tamamlamaları önem taşıyor.
HAC BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2027 hac başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. İlk kez hac kaydı yaptıracak vatandaşlar, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac işlemleri ekranından başvurularını tamamlayabiliyor.
Başvuru sürecinde adaylardan;
Kimlik bilgileri,
İletişim bilgileri,
Konaklama tercihleri,
Birlikte başvuru yapılacak kişilere ilişkin bilgileristeniyor.
Başvurunun tamamlanmasının ardından sistemde yer alan bilgilerin dikkatlice kontrol edilmesi gerekiyor.
HAC BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Hac başvuruları dijital ortamda e-Devlet üzerinden yapılıyor. Vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet giriş bilgileriyle sisteme giriş yaparak hac işlemleri ekranına ulaşabiliyor.
Başvuru adımları şu şekilde:
e-Devlet sistemine giriş yapılır.
Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetleri seçilir.
Hac İşlemleri ekranı açılır.
Ön kayıt veya kayıt yenileme işlemi gerçekleştirilir.
Bilgiler kontrol edilerek başvuru tamamlanır.
HAC KAYIT YENİLEME NEDİR?
Önceki yıllarda hac kurasına katılan ancak kesin kayıt hakkı elde edemeyen vatandaşların yeni dönem kurasında yer alabilmeleri için kayıt yenileme işlemi yapmaları gerekiyor.
Kayıt yenilemesini tamamlamayan adaylar mevcut başvurularını güncellememiş sayılabiliyor. Bu nedenle daha önce hac başvurusu bulunan vatandaşların sistemdeki kayıt durumlarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.
KİMLER HAC BAŞVURUSU YAPABİLİR?
2027 hac organizasyonu kapsamında;
İlk kez hac başvurusu yapacak vatandaşlar,
Önceki yıllarda kuraya katılmış ancak kesin kayıt hakkı elde edememiş adaylar,
Kayıt yenileme hakkı bulunan hacı adayları başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
HAC KURASI NASIL ÇEKİLİYOR?
Türkiye'ye ayrılan hac kontenjanının sınırlı olması nedeniyle başvurular kura sistemiyle değerlendiriliyor. Ön kayıt veya kayıt yenileme işlemini tamamlayan adaylar, noter huzurunda gerçekleştirilen bilgisayar destekli kura çekimine dahil ediliyor.
Kurada adı çıkan vatandaşlar daha sonra kesin kayıt aşamasına geçiyor. Kesin kayıt yaptırmayan adaylardan kalan boş kontenjanlar için ise ek yerleştirme veya ek kayıt süreçleri devreye alınabiliyor.