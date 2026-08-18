HAC BAŞVURULARINDA SON GÜN | Hac başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte 2027 Hac başvuru rehberi

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen hac organizasyonu kapsamında ilk kez başvuru yapacak vatandaşlar ön kayıt işlemlerini tamamlarken, daha önce kuraya katılan ancak kesin kayıt hakkı elde edemeyen adayların da kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Başvuru sürecini kaçıran adaylar ilgili yılın hac kurasına katılma hakkını kaybedebiliyor. Bu nedenle hacı adaylarının işlemlerini son güne bırakmadan tamamlamaları önem taşıyor.