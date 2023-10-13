Erzurum merkezli 8 ilde siber dolandırıcılara operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Erzurum merkezli 8 ilde siber dolandırıcılara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
13.10.2023 - 08:47 |
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli yöntemlerle birçok vatandaşı dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Erzurum merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 3'ü kadın 43 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler, 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan geniş güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü.