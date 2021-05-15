En mutlu günleri zehir oldu! Düğün fotoğrafçısına tazminat davası!

Haberin Devamı

Düğünü kabusa çeviren olay... Dünya evine girmeye hazırlanan çifte fotoğrafçı şoku... İstanbul’da yaşayan Özlem ve Mustafa Kanık çifti, 1 Eylül 2020 günü dünya evine girecekti. Düğün salonu ile anlaşıldı, fotoğraf işini de 7 bin lira karşılığında düğün fotoğrafçısı Ö. T. üstlendi. T. düğünden hemen önce ekipmanlarını gelin odasındaki yangın musluğuna astı. Kimsenin olmadığı sırada yangın musluğu ağırlığa dayanamayarak patladı ve gelin odası sular içinde kaldı.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukatları Eyüp Can aracılığıyla başvuran Özlem ve Mustafa Kanık, gelinlik konseptiyle uyumlu olan damatlığı kullanamadıkları için büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. Anne ve babalarının kıyafet telaşına düştükleri için gelen misafirlerle ilgilenemediklerini öne süren çift, yaşanan kargaşada anlaştıkları dış mekân, düğün konvoyu ile düğün salonuna giriş video ve fotoğraflarının da çekilemediğini belirtti.

ÇEKİM SÖZÜNÜ DE TUTMADI!

Çiftin iddiasına göre, 80 adet fotoğraf için daha sonrasına çekim sözü veren Ö. T. bu sözünü de yerine getirmedi. Yaşadıkları olumsuzlukların gelin ve damat üzerinde ciddi bir acı, elem ve üzüntüye neden olduğunu belirten avukatları, 2 bin lira damatlık bedeli ile 10 bin lira manevi tazminatın faiziyle birlikte düğün fotoğrafçısından tahsilini istedi.

Olayda damadın kıyafeti de baştan aşağı ıslandı. Damat evden getirttiği bir takım elbiseyle düğüne katıldı.