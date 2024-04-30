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Sosyal medyada tartıştığı kişilere cinsel organını gösteren şüpheli gözaltına alındı!

Mardin'in Midyat ilçesinde sosyal medyada kendisini ‘medyum’ olarak tanıtıp, ‘15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama’ gibi işlemler yaptığını iddia eden, canlı yayında tartıştığı kişilerin, kişisel verilerini paylaşarak tehdit ve küfürler savurarak, cinsel organını gösterdiği öne sürülen 'Yusuf Murat 'adını kullanan Yusuf Y. hakkında, gözaltı kararı verildi.

30.04.2024 - 13:34 | | DHA
Sosyal medyada tartıştığı kişilere cinsel organını gösteren şüpheli gözaltına alındı!

 

Mardin'in Midyat ilçesinde kendisini medyum olarak tanıtan Yusuf Y., sosyal medyada da açtığı yayınlarla ‘15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama’ gibi işlemler yaptığını iddia ederek görüştüğü kişilerden para aldı.

"BENİM UTANMAM YOK"

Sosyal medyada çeşitli hesaplar kullanan Yusuf Y., yayınında olumsuz yorum yapanlarla tartışarak, kendilerinin ve yakınlarının kişisel verilerini açıklayarak, küfredip, tehditlerde bulundu. Kaydedilen o görüntülerde soyunup cinsel organını da gösteren Yusuf Y.’nin, “Benim utanmam yok. Anlamadın işte. Ya kızını alacam ya da anasını alacağım. Başka yolu yok. Geliyorum” dediği görüldü.

Ayrıca başka bir görüntüde de Yusuf Y.'nin bir tavuğu gösterip, kısa bir konuşma yaptıktan sonra başını bıçakla kesmesi yer aldı.Yusuf Y. hakkında CİMER’e yapılan şikayetlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. İfade vermeye gitmeyen Yusuf Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, Yusuf Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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