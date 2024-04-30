Mikro iğneli bant aşı testinin sonuçları başarılı! Bağışıklık etkisi yarattı..

Gambia’da ABD’li ve İngiliz bilim insanlarının yürüttüğü klinik deneyde, çocukların aşılanmasında kullanılan mikro iğneli bant aşı yönteminin güvenli olduğu ve çocukların güçlü bağışıklık değerleri gösterdiği açıklandı.

BAĞIŞIKLIK ETKİSİ YARATIYOR

Deney kapsamında mikro iğne içeren bantlarla çocuklara kızamık ve kızamıkçık aşıları uygulandı.

Cilde ağrısız bir şekilde nüfuz eden bant aşının deriye yapıştırıldığını ifade eden bilim insanları, bant aşıyla geleneksel şırınga aşının sonuçlarını karşılaştırdı. Buna göre bant aşının şırınga aşıyla aynı bağışıklık etkisi yarattığı ortaya koyuldu.

KOLAY TAŞINIYOR, SOĞUTMAYA GEREK DUYMUYOR

Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından maddi destek sağlanan klinik deneyde, Gambia’daki 45 yetişkin, 120 çocuk ve 120 bebeğe uygulanan bant aşının uygulama kolaylığının büyük bir etki yaratacağı ifade edildi. Şırınga aşılamada karşılaşılan HIV ve benzer hastalıkların bulaşma riskini en aza indirdiklerini belirten bilim insanları, bant aşının taşınmasının daha kolay olacağını ve soğukta saklama (soğutma) ihtiyacını ortadan kaldıracağını veya büyük ölçüde azaltacağını vaat ediyor.

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