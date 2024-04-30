MHP lideri Bahçeli: Mehmet Şimşek'in arkasındayız

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Açıkça ifade etmek isterim ki İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın takipçisi bizzat Türkiye'dir. 35 bine yakın Filistinli kardeşimiz terör devleti İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetmiştir. Dökülen kanları inşallah yerde kalmayacaktır. ' dedi.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları: TBMM'yi bize emanet eden başta Atatürk olmak üzere kurucu mebusları, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyetin yeni yüzyılında sorumluluklarımız fazla. Türkiye seçimsiz döneme girmiştir. Önümüzdeki dönem verimli gelişmelere sahne olmalı. Vatandaşın beklentisi sürdürülebilir hizmettir. Vakit kaybetmeksizin işe koyulmalıyız.

LİDER ÜLKE TÜRKİYE'DİR

Türkiye'miz milli birlik duygusunun kemikleştiği nadide ülkelerdendir. Cumhur ittifakı Türkiye yüzyılı hedeflerinin yegane ufkudur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sorgulayan, karalayan çevrelerin korkusu uyanan devin ayağa kalkması, küresel hadiselerde sözü geçen bir Türkiye doğuşudur. Doğum sancılı olsa da lider ülke Türkiye'dir.

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BEKLENTİ SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMET

Milletimizin beklentisi sürdürülebilir hizmettir. Siyaseti aklın rehberliğinde yorumlarsak, en isabetli karar budur. Yeni yüzyılda mutlu millet inancına el birliğiyle ulaşmalıyız. Dünyanın kaynadığı, coğrafyaların karıştığı günümüz şartlarında iç huzur ve toplumsal dayanışmayı üst seviyeye çıkarmak zorundayız. Bununla ne kadar iftihar etsek azdır. Cumhur ittifakı, aziz millet varlığının sevdalısı, kılavuzudur. Siyasi ve ekonomik çarpıklıkların, Türkiye'nin gücüne güç katması, küçük bir azınlık dışında her insanımızın memnun olmasını sağlamaktadır. Zulme tepki gösteren bir millet ve devlet vardır. Dünya gelse de böyle gitmez diyen, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen bir irade vardır.

DÖKÜLEN KANLAR YERDE KALMAYACAK

Açıkça ifade etmek isterim ki İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın takipçisi bizzat Türkiye'dir. 35 bine yakın Filistinli kardeşimiz terör devleti İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetmiştir. Dökülen kanları inşallah yerde kalmayacaktır. Batı Şeria da tehlike altındadır. BM verilerine göre Gazze'de 37 bin ton enkaz birikmiştir. Bunların temizlenmesi için bile 14 yıla ihtiyaç vardır. BM Filistin meselesinin çözümünde acz içindedir. BM bu nedenle reforma tabi tutulmalıdır. Ateşkes görüşmeleri de sonuca bağlanmalıdır. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto sistemi de çözüm arayışlarını tıkamaktadır. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması gerekmektedir. Bunun dışında bir çözüm bulunmamaktadır. Netanyahu da mutlaka görevden uzaklaştırılmalıdır.

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MİLLETİMİZ AFFETMEYECEK

3-5 belediye almak her türlü kılığa girenleri milletimiz affetmeyecektir. Cumhur İttifakı hesap yapanlara mecbur değildir. Biz siyaseti adam gibi yaparız muhataplardan da onu bekleriz. İsrail safına geçip Cumhurbaşkanlığı Kabinesini yaylım ateşine alanları Allah'a havale ettik.

NEDEN 3 MAYMUNU OYNUYORSUNUZ?

PKK'ya terör örgütü diyemeyen İBB Belediye Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü demesini akla uymamasını sadece biz mi görüyoruz. Neden 3 maymunu oynuyorsunuz? Neden bunları konuşmuyorsunuz? Yerini yurdunu savunan Hamas'a terör örgütü demek katledilen bebeklere sırt dönmek demektir. Ne utanç verici bir durumdur ki küresel emperyalizmin ellerine "alın beni tepe tepe kullanın" mesajı vermiştir. Allah'ın da bir hesabı vardır. Demlenenleri PKK ittifakı ile gelecek planlayanların günü geldiğinde nasıl maskaraya döneceklerini aziz milletimiz bizzat görecektir.

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IRAK'IN HUZURU TÜRKİYE'NİN HUZURU

Irak'ın güvenlik ve huzuru, Türkiye'nin güvenlik ve huzurudur. Irak'ta olması gereken PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilmesidir. Kalkınma Yolu Projesi'nin devreye girmesiyle bölgemiz hasretini çektiği huzur ve güvenliğe kavuşacaktır

ALMANYA CUMHURBAŞKANI'NIN DÖNER DİPLOMASİSİ ŞAİBELİ

Türkiye ziyaret düzenleyip İBB Belediye başkanına alelacele ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanının döner diplomasisi de şaibeli ve şüphelidir. Yine de Türkiye-Almanya ziyaretinin ilerlemesi temennimizdir.

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YABANCI DÜŞMANLIĞI AYAKLARIMIZIN ALTINDA

DEM'lenmiş belediyelerdeki törenlerde devlete ve millete parmak sallayan iğrenç sahneler hafıza kayıtlarımızdadır. Sadece cumhuriyetin kuruluşunda değil her dönem millet kavramı birleştirici olmuştur. Partimiz her insanımızı Türk milleti olarak kucaklamaktadır. Soy temelindeki bir üstünlük bizim nazarımızda yok hükmündedir. Kökeni, dili, dini ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes bizim kardeşimizdir. Yabancı düşmanlığı ayaklarımızın yedi kat altındadır.

TÜRKİYE'NİN KÜRT SORUNU YOKTUR

Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur. Bölücülük ve terör sorunu vardır. Bölücülük yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir. PKK/YPG bu topraklardan kazınacaktır. Bölücülükle mücadele ülke içindeki yıkım çevresi çökertilecektir. MHP terörü bir hak arama gören Kürt kökenli vatandaşlarını kucaklayacaktır.

MEHMET ŞİMŞEK'İN ARKASINDAYIZ

Türkiye'de yerel halk yoktur. Türk milleti vardır. Polemik üretenler boşa heveslenmesin. Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız. Bir şeyi söylemek istersem doğrudan söylerim. Cumhur İttifakı'nın tasfiyesine umut bağlayanlar size kötü bir haberim var. Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır ve var olacaktır. Kütük kafalı iddia sahipleri baltayı taşa vurmuştur.

İHANETİ TEBRİK ETMEYİZ

Bir siyasi partide olağan üstü kongreler yapılmış yönetim değişmiştir. İç işlerine karışma hevesimiz yoktur. Bunu herkes iyi bilmeli. MHP herkes tebrik etti siz neden etmediniz suçlaması ile karşılaşıyor. Yeni bir fitne ile iyiyi daha da iyileştirme çabasına girenler var 104 parti var, her biri kongresini yapar. Tebrik eden olur olmayan var. İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz.