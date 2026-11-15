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GündemTekirdağ'da sokaklar sarıya büründü! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
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Tekirdağ'da sokaklar sarıya büründü! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

15.11.2026 - 12:10Güncellenme Tarihi:

Tekirdağ'da sonbahar mevsiminin son ayında ağaçlardan dökülen hazan yaprakları, cadde ve sokakları renklendirdi.

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1Tekirdağ'da sokaklar sarıya büründü! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

ekirdağ merkez Süleymanpaşa ve Çorlu ve ilçelerinde sonbaharla birlikte ağaçlardan dökülen sarı, kahverengi ve kızıl hazan yaprakları, cadde, sokak, kaldırım, yol kenarları ve yeşil alanlarda birikerek sonbaharın kendine özgü manzarasını ortaya çıkardı.

2Tekirdağ'da sokaklar sarıya büründü! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Kaldırımlarda işyerleri önünde biriken yapraklar esnaf ve yayalara zaman zaman zor anlar yaşatırken, çocuklar için ise eğlenceli bir oyun alanına dönüştü. Çorlu'da 4 yaşındaki Miraç Yılmaz'ın dökülen yapraklarla oynadığı neşeli anları, çevredeki vatandaşların yüzünü güldürdü.

3Tekirdağ'da sokaklar sarıya büründü! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Çorlu'da etkili olan sonbahar havasıyla birlikte ağaçlardan dökülen yapraklar, bazı noktalarda kaldırımları ve yürüyüş güzergahlarını kapladı. Rüzgarla birlikte bir o yana bir bu yana savrulan yapraklar, yürüyüş yapan vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşatırken, çocuklar için ise adeta doğal bir oyun alanına dönüştü.

4Tekirdağ'da sokaklar sarıya büründü! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

İlçenin işlek noktalarından Salih Omurtak Caddesi üzerinde biriken yaprakları gören 4 yaşındaki Miraç Yılmaz, kendisini renkli yaprakların arasına bırakarak doyasıya eğlendi. Yerdeki yaprakları elleriyle karıştıran, üzerlerine basarak oynayan ve sonbaharın sunduğu doğal güzelliğin tadını çıkaran minik Miraç, çevrede renkli ve tebessüm ettiren görüntüler oluşturdu.

5Tekirdağ'da sokaklar sarıya büründü! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Miraç'ın yapraklarla oynadığı anlara tanıklık eden çevredeki vatandaşlardan Vahap Sönmez, küçük çocuğun neşeli anlarını gülümseyerek izledi. Sönmez, sonbaharın gelmesiyle ağaçlardan dökülen yaprakların çocuklar için de eğlenceye dönüştüğünü belirtti.

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