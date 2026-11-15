Tekirdağ'da sokaklar sarıya büründü! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

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Çorlu'da etkili olan sonbahar havasıyla birlikte ağaçlardan dökülen yapraklar, bazı noktalarda kaldırımları ve yürüyüş güzergahlarını kapladı. Rüzgarla birlikte bir o yana bir bu yana savrulan yapraklar, yürüyüş yapan vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşatırken, çocuklar için ise adeta doğal bir oyun alanına dönüştü.