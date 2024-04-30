Beyin sağlığı için günde en az 30 dakika yapılması gerekiyor!

Doğumdan sonra bebeğin fiziksel ve beyinsel büyüme gelişmesini etkileyen en önemli faktör beslenmedir. Yeterli beslenmeyen veya yanlış beslenen bebeklerin beyin gelişiminin durduğu bilimsel olarak gösterilmiştir. Anne sütü, beyni en iyi geliştiren besindir. Ayrıca, bebeklerin ve çocukların beyin gelişiminde sevgi ve oyun çok önemli yer tutmaktadır. Çocukların beyin gelişimine uygun uyaranlar çok önemlidir. Bunun yanı sıra televizyon, tablet gibi çocuğun beyninde fazla hızlı ve yoğun uyaranlara maruziyet, beyin gelişimini geriye götürebilmektedir.
Çocukların sakinleştirmek, yemek yedirmek veya oyalamak için uygun olmayan programlara maruz bırakılmasıyla çocuklarda ciddi iletişim, dil problemleri, sosyalleşme, öğrenme sorunları gelişebilir. Sevginin ve ilginin çocukların beyin gelişiminde önemli olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Sonuç olarak; bebeklerin, çocukların sağlıklı beyin gelişimi için dengeli beslenmeleri, yaşlarına uygun oyunlar oynamaları, ebeveynler ile sosyalleşmeleri, yaşıtlarıyla vakit geçirmeleri ve sevgiyle büyümeleri önemlidir” ifadelerini kullandı.