GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemElektrik, fahiş fiyatlar, KDV indirimi, enflasyon, Ukrayna-Rusya gerilimi... Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda...
HaberlerGündem Haberleri Elektrik, fahiş fiyatlar, KDV indirimi, enflasyon, Ukrayna-Rusya gerilimi... Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda...
ABONE OL

Elektrik, fahiş fiyatlar, KDV indirimi, enflasyon, Ukrayna-Rusya gerilimi... Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda...

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Kritik toplantıda ekonomideki son gelişmelerle birlikte Ukrayna-Rusya gerilimi ele alınacak.

16.02.2022 - 07:32 |
Elektrik, fahiş fiyatlar, KDV indirimi, enflasyon, Ukrayna-Rusya gerilimi... Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda...

Kabine Toplantısı 2 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

EKONOMİDEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINACAK
Kabine Toplantısı'nda ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek.

Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ DEĞERLENDİRİLECEK
Bir diğer gündem başlığı, Ukrayna ile Rusya arasında giderek artan gerilim olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar görüşülecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

Toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelecek ay gerçekleşecek Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.

DIŞ POLİTİKA ADIMLARI GÖRÜŞÜLECEK
Ermenistan ile özel temsilciler düzeyinde yürütülen görüşmelerde gelinen son durum gözden geçirilecek.

Yunanistan'ın Ege'de gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlalleri ve buna karşı yürütülecek politika gözden geçirilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI YAPACAK
Kabine Toplantısı'nda yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve Koronavirüs salgınına yönelik adımlar değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.

GÜNCEL HABERLER

Elektrik faturalarına indirimde flaş gelişme! 6 formül var, bugün...

Elektrik faturalarına indirimde flaş gelişme! 6 formül var, bugün...

Gayrimenkul sektöründe yeni dönem! Değişiyor, ev fiyatları düşecek, ikili sistem geliyor

Gayrimenkul sektöründe yeni dönem! Değişiyor, ev fiyatları düşecek, ikili sistem geliyor

Dünya kırmızı alarmda! Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek mi? Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

Dünya kırmızı alarmda! Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek mi? Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elektrik faturalarına indirimde flaş gelişme! 6 formül var, bugün...

Elektrik faturalarına indirimde flaş gelişme! 6 formül var, bugün...

Sıradaki Haber
Kabine toplantısı bugün mü, Kabine toplantısı ne zaman olacak? Toplantı saat kaçta başlayacak, kabine toplantısı sonucu ne zaman açıklanacak?

Kabine toplantısı bugün mü, Kabine toplantısı ne zaman olacak? Toplantı saat kaçta başlayacak, kabine toplantısı sonucu ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber
Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek? Çiftçilere destek ödemeleri bu yıl ne zaman verilecek?

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek? Çiftçilere destek ödemeleri bu yıl ne zaman verilecek?

Sıradaki Haber
Rusya Ukrayna krizi nedir, nasıl başladı? Rusya Ukrayna krizinin nedeni ne, savaş ne zaman başlayacak?

Rusya Ukrayna krizi nedir, nasıl başladı? Rusya Ukrayna krizinin nedeni ne, savaş ne zaman başlayacak?

Sıradaki Haber