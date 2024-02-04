Eksi 23 derecede çadırlı kamp!

Türkiye Dağcılık Federasyonu Tunceli Dağcılık İl Temsilciliği tarafından Bülent Ak, Hıdır Akpınar, Ünal Oslu ve Murat Gülmez isimli sporcuların katılımıyla merkez Kutudere bölgesinden tırmanış gerçekleştirildi.

Geceyi, hava sıcaklığının eksi 23 derece olduğu bin 800 rakımda kurdukları çadırda geçiren sporcular ertesi sabah 2 bin 330 metrelik Zel Dağı tırmanışı gerçekleştirdi.

Tırmanışı, hayatlarını kaybeden dağcılar Mustafa Atmış ve Cemal Diribaş anısına gerçekleştiren dağcılar 3 saat süren inişin ardından faaliyetlerini tamamladı.