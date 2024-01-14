EÄŸlence mekanÄ±nda silahlÄ± kavga!

Olay, saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda merkez NilÃ¼fer ilÃ§esi Cumhuriyet Mahallesi NilÃ¼fer Hatun Caddesiâ€™ndeki bir eÄŸlence mekanÄ±nda meydana geldi. Fuat Ã‡. ile eÄŸlence mekanÄ±nda bulunan bir kiÅŸi arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yerek kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken henÃ¼z kimliÄŸi belirlenemeyen ÅŸÃ¼pheli, yanÄ±nda bulunan tabanca ile Fuat Ã‡.â€™ye ateÅŸ aÃ§tÄ±. BacaÄŸÄ±ndan vurulan Fuat Ã‡. kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, ÅŸÃ¼pheli olay yerinden kaÃ§tÄ±. OlayÄ± gÃ¶ren Ã§evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerince olay yerinde ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan Fuat Ã‡., Ã‡ekirge Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ã‡evrede geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi alan polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulundu.

Tedavi altÄ±na alÄ±nan Fuat Ã‡.â€™nin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. ÅžÃ¼phelinin kimliÄŸinin belirlenerek yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren polis olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.