GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Edirne'yi kuvvetli rüzgar ve yağmur vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü
ABONE OL

Edirne'yi kuvvetli rüzgar ve yağmur vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Edirne'de hem kuvvetli rüzgar hem de şiddetli yağmur etkili oldu. Cadde ve sokaklar su ile dolarken, bazı mahallelerde ağaçlar devrildi.

06.08.2023 - 15:52 | | Olgay GÜLER-Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)
Edirne'yi kuvvetli rüzgar ve yağmur vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Kentte sabah saatlerinde itibaren kuvvetli rüzgar etkili oldu. Öğle saatlerinde de şiddetli yağmur, etkisini gösterdi. Cadde ve sokaklar su ile dolarken, hem rüzgar hem yağış bir süre aynı anda etkili oldu. Kentin farklı noktalarında su dolan yollar nedeniyle sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Abdurrahman ve Yeniimaret mahallelerinde de ağaçlar devrilirken, Uzunkaldırım Caddesi'nde bulunan bir ağaç, park halindeki bir otomobilin üstüne düştü.

Edirneyi kuvvetli rüzgar ve yağmur vurdu Cadde ve sokaklar göle döndü

Kuvvetli yağışların geri döneceği gün açıklandı! Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Havalar 9 derece birden soğuyacak
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKuvvetli yağışların geri döneceği gün açıklandı! Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Havalar 9 derece birden soğuyacakHaberin Tüm Görselleri

Otomobilin sahibi İsmail Aydemir, doğal bir afet yaşadıklarını belirterek, "Bu, bir doğal afet; ondan dolayı oldu ama ağaçlar da bakımsız. Siz de gördünüz, her tarafı kurumuş artık çiçek bile açmıyor. Belediyenin bunu kesmesi gerekiyordu, kesmemiş. Bu ağaç, neredeyse 1 yıldan beri bu şekilde duruyordu Aracımda tahminen yaklaşık 20 bin liraya yakın zarar oluştu" dedi. Sarayakpınar köyünde de kökünden kopan ağaç, yola devrildi. Yol trafiğe kapanırken, ekipler bölgede önlem aldı.

Kolesterolü düşürür, damar tıkanıklığını önler: İşte sofralarımızın vazgeçilmezi 'Kara Şimşek'in faydaları
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKolesterolü düşürür, damar tıkanıklığını önler: İşte sofralarımızın vazgeçilmezi 'Kara Şimşek'in faydalarıHaberin Tüm Görselleri

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki kritik konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki kritik konular

Edirne'yi kuvvetli rüzgar ve yağmur vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Edirne'yi kuvvetli rüzgar ve yağmur vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsveç'e tepki: Şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsveç'e tepki: Şiddetle kınıyoruz