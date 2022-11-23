GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Düzce 5,9 şiddetinde sarsıldı! Deprem anının en net görüntüsü ortaya çıktı
ABONE OL

Düzce 5,9 şiddetinde sarsıldı! Deprem anının en net görüntüsü ortaya çıktı

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.08'de meydana gelen deprem başta İstanbul olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi. Deprem anı ve o anlarda yaşanan büyük panik de kaydedildi. Düzce'de bir iş yerinde kaydedilen deprem anı görüntüsü dehşeti gözler önüne serdi.Görüntüde depremin şiddetiyle market rafları yere devriliyor.

23.11.2022 - 11:30 |
ABONE OL

Düzce'de meydana gelen deprem bir çok ilde hiissedildi. Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi.

AFAD: 106 ARTÇI SARSINTI OLDU

AFAD'dan yapılan açıklamada, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.3 olmak üzere 106 artçı yaşandığı belirtilerek, "Bölgeye 10 bin adet battaniye ile 480 aile tipi, 20 genel maksat çadırı gönderilmiştir. 10 adet mobil baz istasyonu yönlendirilmiştir. Bölgeye 1 mobil koordinasyon TIR'ı ile 1 sosyal çalışma TIR'ı sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Düzce 5,9 şiddetinde sarsıldı Deprem anının en net görüntüsü ortaya çıktı

DÜZCE'DE DEPREMİN ŞİDDETİYLE MARKET RAFLARI YERE İNDİ

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilden hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem, bazı binalarda hasar oluşturdu. Deprem sebebiyle kentte bir iş yeri yıkılırken, 32 kişi yaralandı. Depremde bazı marketler de zarar gördü.

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi
İlgili Haber
Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi

Şiddetli sarsıntı dolayısıyla market raflarındaki ürünler adeta yere indi. Deprem sırasında marketlerde kimsenin bulunmaması ise facianın önüne geçti. Sarsıntının etkisiyle düşen ve kırılan ürünler, çalışanlar tarafından toplanmaya başladı.

Düzce 5,9 şiddetinde sarsıldı Deprem anının en net görüntüsü ortaya çıktı

DEPREM ANI KAMERADA

Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir iş yerinde şiddetli sarsıntı dolayısıyla masaların ve sandalyelerin hareket ettiği, devrilen dolabın ise bilgisayarların üzerine düştüğü görüldü.

Düzce depreminden sonra Marmaray seferleri gecikmeli başladı
İlgili Haber
Düzce depreminden sonra Marmaray seferleri gecikmeli başladı

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilden hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı. İlk görüntüde karton kutuların sallandığı ve devrildiği, bir diğer görüntüde ise sarsıntıyla birlikte masaların ve sandalyelerin hareket ettiği, daha sonra ise devrilen dolabın bilgisayarların üzerine düştüğü görülüyor.

Düzce 5,9 şiddetinde sarsıldı Deprem anının en net görüntüsü ortaya çıktı

 DEPREMİN ŞİDDETİ ZONGULDAK'TA DA HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin şiddeti Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan bir ailenin bebek odasına koydukları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde odanın sallandığı ve büyük bir gürültü çıktığı görülürken, evde yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Düzce depremi sonrası gökyüzünde merak uyandıran görüntü
İlgili Haber
Düzce depremi sonrası gökyüzünde merak uyandıran görüntü

ŞİDDETLİ SES DUYULDU, 'DEPREM OLUYOR' DİYE BAĞIRDI
Deprem, Sakarya'da iki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremin meydana gelmesiyle şiddetli bir sesin geldiği duyulurken, avizenin de sallandığı görülüyor. Bir diğer görüntüde ise bir iş yerinde bulunan kişinin 'Deprem oluyor' diye bağırdığı, sesi duyan başka birinin de koşarak iş yerinden çıktığı anlar yer alıyor.

Düzce 5,9 şiddetinde sarsıldı Deprem anının en net görüntüsü ortaya çıktı

DEPREM İSTANBUL’DA DA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Deprem İstanbul’dan hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokağa dökülürken deprem anı dükkanların güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde, bir lokantanın içinde Yemek yiyen vatandaşların yaşadığı panik anları ve dükkanlarda bulunan avizelerin sallandığı anlar görülüyor.

Bu görüntüler depremin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi
İlgili Haber
Bu görüntüler depremin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi

ANKARA'DA DEPREM ANI

Ankara'nın depremin merkezi olan Düzce'ye en yakın ilçelerinden olan Nallıhan'da market raflarındaki ürünler deprem sırasında yere döküldü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce 5,9 şiddetinde sarsıldı Deprem anının en net görüntüsü ortaya çıktı

DEPREMİ HİSSEDENLER O ANLARI ANLATTI: 'KIYAMET KOPUYOR SANDIM'

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde olan 5.9 büyüklüğündeki deprem Sakarya'nın da tüm ilçelerinde hissedildi. Şiddetli sarsıntı Karasu ilçesinde bulunan bazı ev ve iş yerlerinde hasar oluşturdu.

Deprem neden birçok şehirde hissedildi? İşte sebebi
İlgili Haber
Deprem neden birçok şehirde hissedildi? İşte sebebi

Dükkanının camı çatlayan iş yeri sahibi, "Yazıları dün yazdırmıştık. Cam, depremin şiddetiyle çatlamış. Camlar dökülmek üzere. Bayağı bir sallandı. Evde uyuyorduk. Çocuklar kalkmış, bende çekyatın üzerinde uzanıyordum. Nasıl kalktığımı bende bilmiyorum. Büyük bir gürültü oldu. Panik halinde sokağa çıktık" dedi.

Düzce 5,9 şiddetinde sarsıldı Deprem anının en net görüntüsü ortaya çıktı

Sarsıntıyla uyandıktan sonra ranzadan düşerek hafif şekilde yaralanan ve tedbir amaçlı hastaneye götürülen Batın Karasu, "Gece bir anda deprem oldu. Anlayamadım. Ranzadan inmeye kalkarken düştüm. Öyle bir talihsizlik yaşadım. Ayağım burkuldu" diye konuştu.

Deprem bölgesinde sağanak yağış! Meteoroloji son dakika duyurdu
İlgili Haber
Deprem bölgesinde sağanak yağış! Meteoroloji son dakika duyurdu

Depremden kısa bir süre önce hava almak için dışarıya çıkan vatandaş ise "Bütün Türkiye'ye büyük geçmiş olsun. Bende 6 katlı binada oturuyorum. Rüyamda bir sıkıntı gördüm, aşağıya indim. 5 dakika bile olmadan ses duyuldu. Ben kıyamet kopuyor sandım. Yukarıya çıktım baktım, kontrol ettim. Yere televizyonum düşmüş, çatal, kaşıklarım düşmüş. Bağıramadım bile. Deprem aklıma geldi. 1999 depremi gibi değildi. Şuanda bile ayaklarım titriyor, konuşamıyorum. Eve nasıl çıkacağım bilmiyorum, nerede yatacağım bilmiyorum. Ben daha o binaya çıkamam. Allah sonumuzu hayır etsin" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası yıkım gün aydınınca ortaya çıktı! 'Kıyamet kopuyor sandım'
İlgili Haber
Deprem sonrası yıkım gün aydınınca ortaya çıktı! 'Kıyamet kopuyor sandım'

 

    GÜNCEL HABERLER

    NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu, Stoltenberg ile görüştü

    NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu, Stoltenberg ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Düzce depreminden sonra Marmaray seferleri gecikmeli başladı

    Düzce depreminden sonra Marmaray seferleri gecikmeli başladı