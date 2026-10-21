'Köpekler saldırmıyor' deyip video çeken vatandaş köpeklerin saldırısına uğradı

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Olay, Batman Havalimanı yolunda meydana geldi. Koşu yaptığı sırada cep telefonuyla kendisini kaydeden bir vatandaş, sokak köpeklerini savunarak köpeklerin insanlara saldırmadığını dile getirdi.

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Konuşmasında köpekleri öven vatandaş, bu sırada refüjde bekleyen iki köpeğin saldırısıyla karşılaştı. Vatandaşın konuşması ve ardından yaşanan saldırı anları, elindeki cep telefonunun kamerasına yansıdı.