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Gündem'Köpekler saldırmıyor' deyip video çeken vatandaş köpeklerin saldırısına uğradı
HaberlerGündem Haberleri 'Köpekler saldırmıyor' deyip video çeken vatandaş köpeklerin saldırısına uğradı

'Köpekler saldırmıyor' deyip video çeken vatandaş köpeklerin saldırısına uğradı

21.10.2026 - 23:42Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: BATMAN (İHA)

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Batman’da havalimanı yolunda koşu yaparken sokak köpeklerini öven ve saldırmadıklarını söyleyerek video çeken vatandaş, aynı saniyede refüjde bulunan iki köpeğin saldırısına uğradı. O anlar, vatandaşın kendi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Batman Havalimanı yolunda meydana geldi. Koşu yaptığı sırada cep telefonuyla kendisini kaydeden bir vatandaş, sokak köpeklerini savunarak köpeklerin insanlara saldırmadığını dile getirdi.

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Konuşmasında köpekleri öven vatandaş, bu sırada refüjde bekleyen iki köpeğin saldırısıyla karşılaştı. Vatandaşın konuşması ve ardından yaşanan saldırı anları, elindeki cep telefonunun kamerasına yansıdı.

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